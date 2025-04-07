AI生成吉卜力圖！King Gnu常田大希反彈：看了不舒服

常田大希所屬的King Gnu曾將台灣演唱會的收益，全捐給花蓮地震。（資料照，好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕透過ChatGPT做出AI生成的吉卜力風格人像，絕對是現在最夯的話題，卻引來正反看法，日本樂團King Gnu的主唱常田大希在X上就直言看了很不舒服。

常田大希向來直來直往，這次針對AI吉卜力畫作一事表態，表示「這種不舒服的感覺到底是什麼？我才意識到，我從小就喜歡的吉卜力角色、畫風在我心中是如此神聖的。」

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常田大希在X上發文，引發不少網友共鳴。（翻攝自X）

他進一步指出，自己每次都帶著微笑欣賞粉絲充滿愛意的畫作，如今看到AI批量產出的各種作品，讓他感到「違和感」，更反問「難道只有我這麼感覺嗎？」留言區不少人贊同常田大希，有網友直言AI製作就像沒有靈魂的殼，而吉卜力最珍貴的就是角色的情感，充滿生命力的作品才是吉卜力。

AI時代來臨，宮﨑駿的兒子宮崎吾朗最近接受《法新社》採訪，預測AI恐怕有一天將取代動畫師，且兩年後如果出現完全以AI製作的電影，也不令人意外。被問到吉卜力的未來，宮崎吾朗認為，父親宮﨑駿以及吉卜力製作人鈴木敏夫是無可取代的。

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