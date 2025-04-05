麋先生帥成這樣！全員西裝現蹤充滿魔力 親揭「人生第一次」

麋先生穿上帥氣西裝，合體拍攝廣告。（大誠保經提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團麋先生接下保險經紀公司的代言，團員難得穿上帥氣西裝拍廣告，直呼很新鮮，更說道：「西裝感覺有一種魔力，穿上後讓人更感受到肩上的責任，不能辜負它。」

因為西裝較為合身，麋先生拍攝前幾天特別控制飲食，希望可以展現出最佳狀態，他們最近一次穿上西裝，是去年參加金曲獎頒獎典禮的場合。

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麋先生表示：「我們5個都滿喜歡穿上西裝的感覺，因為西裝通常是正式場合的象徵，每次一穿上就會進入到那種特別的狀態裡。」

回想人生中第一次穿西裝的時刻，主唱聖皓笑說：「我應該是小時候當花童穿的。」鼓手逸凡和貝斯手以諾則分享，結婚時穿上西裝的那一刻，既正式又是人生中很重要的回憶。

麋先生打造新歌《去飛翔》，MV改編自真實故事，劇中主角從零開始，從迷茫無助到漸漸找到方向而開始堅定奮鬥，築夢的過程讓團員在看到腳本時就深受觸動，感慨表示，彷彿看到13年前的自己，MV結尾也收錄了「馬戲團運動」演唱會的精彩畫面。

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