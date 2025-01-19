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娛樂 最新消息

去年12月提交離婚申請 Ryu、Yuma確定切了

知名YouTuber夫妻檔Ryu（左）與Yuma。（翻攝自YouTube）知名YouTuber夫妻檔Ryu（左）與Yuma。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YT頻道「RyuuuTV學日文看日本」由Ryu、Yuma夫妻檔共同經營，先前爆出雙劈，Yuma先出軌Tommy，Ryu則出軌女畫家，事件爆發後至今2個多月，18日首同框拍片，宣布夫妻倆離婚，決定各自展開新人生。

在公開影片中，Ryu對於去年11月在IG上發文，引起外界擔憂失望感到抱歉，也認了酒後發文導致一些不應公開私人訊息曝光，間接影響Yuma形象，致使她承受網路暴力。

相關新聞：Ryu、Yuma離婚了？男方悄改頻道名 疑切割出軌妻

對此，Ryu表達深深的後悔與自責，並透露2人已於去年12月提交離婚申請。

而Yuma也感謝過去10年與Ryu共同經營YouTube頻道，坦承個人行為對Ryu造成傷害；儘管2人婚姻告終，Yuma仍對過去共同經歷時光以及所學到經驗表示珍惜。

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