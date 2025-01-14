太諷刺！邱軍撞死人遭羈押仍獲獎 《運轉人生》奪下台灣播放量最高冠軍

〔記者陽昕翰／台北報導〕唱紅《運轉人生》的歌手邱軍撞死計程車司機，他因為肇事逃逸，被基隆地院裁定羈押禁見2個月，目前他的經紀及唱片公司均切割研議解約，演藝事業恐就此停擺。

邱軍。（翻攝自IG）

去年才出道的邱軍唱紅不少單曲，《運轉人生》是KKBOX 2024 年度發行台灣播放量最高單曲冠軍，《愛不愛我》則奪下了第4名，他更獲得了第 20 屆 KKBOX 風雲榜的年度百大風雲歌手。

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對於邱軍獲得了數位平台的獎項肯定，KKBOX回應：「風雲榜年度百大風雲歌手的計算為基於用戶聆聽行為的數據統計，客觀呈現 KKBOX 用戶在過去一年的音樂偏好。」強調不會刻意調整客觀之事實，「對於個別歌手的個人行為，KKBOX 將尊重司法機關的調查與處理結果。」

2024 年度發行台灣播放量最高單曲 Top 10

1. 運轉人生｜邱軍

2. 星期五晚上｜Energy

3. APT.｜ROSÉ, Bruno Mars

4. 愛不愛我｜邱軍

5. 分合｜Energy

6. Magnetic｜ILLIT

7. 這是你期盼的長大嗎｜ZQS

8. Fate｜（G）I-DLE

9. 若月亮沒來（若是月亮還沒來）｜王宇宙Leto、喬浚丞

10. Super Lady｜（G）I-DLE

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