晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太諷刺！邱軍撞死人遭羈押仍獲獎 《運轉人生》奪下台灣播放量最高冠軍

〔記者陽昕翰／台北報導〕唱紅《運轉人生》的歌手邱軍撞死計程車司機，他因為肇事逃逸，被基隆地院裁定羈押禁見2個月，目前他的經紀及唱片公司均切割研議解約，演藝事業恐就此停擺。

邱軍。（翻攝自IG）邱軍。（翻攝自IG）

去年才出道的邱軍唱紅不少單曲，《運轉人生》是KKBOX 2024 年度發行台灣播放量最高單曲冠軍，《愛不愛我》則奪下了第4名，他更獲得了第 20 屆 KKBOX 風雲榜的年度百大風雲歌手。

對於邱軍獲得了數位平台的獎項肯定，KKBOX回應：「風雲榜年度百大風雲歌手的計算為基於用戶聆聽行為的數據統計，客觀呈現 KKBOX 用戶在過去一年的音樂偏好。」強調不會刻意調整客觀之事實，「對於個別歌手的個人行為，KKBOX 將尊重司法機關的調查與處理結果。」

2024 年度發行台灣播放量最高單曲 Top 10

1. 運轉人生｜邱軍

2. 星期五晚上｜Energy

3. APT.｜ROSÉ, Bruno Mars

4. 愛不愛我｜邱軍

5. 分合｜Energy

6. Magnetic｜ILLIT

7. 這是你期盼的長大嗎｜ZQS

8. Fate｜（G）I-DLE

9. 若月亮沒來（若是月亮還沒來）｜王宇宙Leto、喬浚丞

10. Super Lady｜（G）I-DLE

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中