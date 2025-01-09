小甜甜帶愛女「投奔中國」 廈門新家高級社區曝光

小甜甜。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小甜甜」張可昀2023年與前夫宋晉賢離婚後，宣布將轉戰中國廈門，投入直播事業。近日她發文曬出在中國的新家照片，直呼：「真的好喜歡新家超高樓層又超安靜！」

小甜甜今（９）日在IG曬出新家照片，外觀是高級社區大樓，她也透露搬家近況：「最近忙著弄新家，好多東西要整理佈置！我真的好喜歡新家超高樓層又超安靜！重點樓下的兒童遊樂區公設每天應該都能把米苔目電放光！ 期待都安頓整理擺設完成時再跟你們分享。」

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事實上，小甜甜轉戰中國後就積極經營小紅書、微博等當地的社群帳號，並全心投入直播帶貨，日前她在小紅書分享心境，坦言在後期轉為演員後，確實有遇到好的劇本、導演及演員，並且也有入圍獎項，但卻始終沒有拿下一座獎，希望有生之年能夠拿到獎項，獻給天上的爺爺、奶奶。此外，小甜甜也提到應該要預防遺憾，希望未來能一邊做自己喜歡的事一邊陪伴孩子長大，「每個小孩成長只有一次！我不想錯過！」

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