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娛樂 最新消息

女神「頭皮長膿包流水」 白鹿拆古裝頭套超傻眼

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國劇女神白鹿攜手新晉小生敖瑞鵬演出的仙俠愛情劇《白月梵星》，一上線便衝上愛奇藝熱播榜第2名。聊起拍古裝劇的困難點，白鹿表示古裝跟現代戲都各有難度，但是拍古裝就是頭套一個比一個重，拍攝時有次她拆完假髮後，發現頭皮整個都是紅的，甚至還長了膿包流了一點水，不過她覺得還是很值得，整體造型拍起來也好看，且符合當時劇中情境。

女神「頭皮長膿包流水」 白鹿拆古裝頭套超傻眼白鹿在《白月梵星》飾演城主之女白爍。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

劇中白鹿與敖瑞鵬的情感甜虐交織，兩人日前分享劇中甜蜜情節，還搞笑用手指還原經典的「蜻蜓點水吻戲」，起初，敖瑞鵬的手指穩穩地停在原地，白鹿的手指輕輕碰觸過去，畫面唯美又含蓄，但是下一秒敖瑞鵬畫風突變，突然用手狂啄白鹿的手指，讓白鹿猝不及防笑出聲，連忙說：「沒有這麼激烈，不要嚇到別人！」但敖瑞鵬卻執著地啄著她的手指，還用霸道口吻說出，「這！才是本殿的吻！」逗趣互動引發網友爆笑。

白鹿憑藉《寧安如夢》、《以愛為營》、《長月燼明》等作品爆紅，跟男星對戲都很有CP感，因此擁有「CP百搭體質」封號，她說：「我瑟瑟發抖，不過這證明我們雙方都進入角色了，大家才會覺得我們很登對，我覺得這次跟瑞鵬也挺好的。」

女神「頭皮長膿包流水」 白鹿拆古裝頭套超傻眼敖瑞鵬在《白月梵星》飾演妖族大神梵樾。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

敖瑞鵬私下特別調皮，是拍攝現場的「行走歡樂源泉」，和劇中冷酷霸道的妖族大神形象完全相反，拍戲時總是靜不下來，經常活躍氣氛，白鹿透露自己常看敖瑞鵬拍的搞笑短片，對他隨時隨地都能自嗨的精神狀態佩服不已。敖瑞鵬也坦言他就是想把最真實的一面展現給大家看，兩人還一起合跳無厘頭的「你為什麼放風箏」舞，創下驚人點擊率，讓敖瑞鵬笑稱，他有陣子都不知道要發什麼影片了，感覺很難超越。

作為身高188公分的長腿男神，敖瑞鵬的太平洋寬肩已成為他的個人標誌，這一點也獲得白鹿的認證，她開玩笑地說：「劇播出後，我們的體型差一定會被討論，他是我目前見過肩膀最寬的男星，有時候他站在我面前，真的像一道牆，直接把對面的人全擋住了。」

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