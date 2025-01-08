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娛樂 電視

「落單電梯小姐」竟是陳美鳳！68歲私下狀態美成這樣

〔記者邱奕欽／台北報導〕68歲陳美鳳擁有D級火辣身材，獲封「台灣最美麗歐巴桑」的美譽，縱橫演藝圈逾47年，除了累積驚人財富更擁有好人緣。陳美鳳勇於嘗試新造型，繼日前戴假髮被稱像南韓女團BLACKPINK成員Lisa後，她近日再曬出搭乘電梯時的穿搭美照，即使是搭配寬鬆西裝長褲，仍藏不住那一雙修長的美腿，保養得宜令人讚嘆。

陳美鳳散發出強大的女神氣場。（翻攝自臉書）陳美鳳散發出強大的女神氣場。（翻攝自臉書）

陳美鳳平時雖然忙碌於工作，卻也不忘分享日常與粉絲們互動，她近日抽空與朋友們敘舊，也曬出當日的外出穿搭美照，可見她身穿黑色上衣外搭同色系的絨毛華服外套，下身則是以寬鬆西裝長褲做為搭配，並戴上綠色的棒球帽，以及金色、銀色項鍊讓整體更有層次，手上更提著高貴的綠色愛馬仕包，相當吸睛。

陳美鳳分享平時的穿搭美照，完全看不出實際年齡。（翻攝自臉書）陳美鳳分享平時的穿搭美照，完全看不出實際年齡。（翻攝自臉書）

此外，陳美鳳畫著精緻全妝提亮氣色，露出大方又自信的微笑，即使照片是隨手在搭乘電梯時所拍下，但她散發出來的強大女神氣場，獲封「台灣最美麗歐巴桑」真的當之無愧，許多粉絲也紛紛驚嘆：「美鳳姐每天都讓自己美美的呈現，令人賞心悅目！」、「女明星就是女明星，散發出強大魅力！」、「美鳳姐實在太凍齡...我35歲深感慚愧...」

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