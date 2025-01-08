楊繡惠揭過往情史「凌晨幫賣豆腐」 慘遭劈腿細節曝

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠和鄭楠鐘錄製民視《綜藝新時代》來到了彰化北斗鎮，體驗黃豆職人的工作，楊繡惠更揭露自己過往情史。

鄭楠鐘（左起）、籃籃、阿翔以及楊繡惠體驗黃豆職人工作。（民視提供）

在手作豆腐的過程中，楊繡惠說起自己為什麼對豆腐那麼情有獨鍾，原來是她二十多歲時交過一任男友就是做豆腐的，凌晨三四點都會幫忙磨豆漿，還會幫忙載去市場叫賣。

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但是後來男友移情別戀喜歡上別人，楊繡惠正說到有感而發時，沒想到職人卻問那女生也會幫她賣豆腐嗎？籃籃說那應該是在招幕新員工吧，一段愛情故事瞬間歪樓，楊繡惠說這是她的情竇初開，加上她阿公是賣豆花的，也是有相關，所以她對豆腐有很深的情感。

在運送豆腐到餐廳的過程中，大家說阿翔長的像周杰倫，學起頭文字Ｄ裡的橋段，在送豆腐的過程中擺上一杯水來考驗開車平穩的技術，好將豆腐完好的送至餐廳，只是沒想到一開車，阿翔就一個急煞車，將水灑了鄭楠鍾一身，經過了幾番波折，才將豆腐送至一間在地食材的無菜單料理。

楊繡惠揭過往情史。（民視提供）

在享用豆腐料理的同時，原先是做半導體工作的職人說起當初是為了女兒才回鄉種起豆子，想讓女兒在一個好的環境中有不一樣的生活，當講起曾經有一個單親孝順的小朋友不捨得吃豆腐要包回去給媽媽吃，還曾經有一對老夫婦遠從嘉義騎車來彰化只為了買一塊豆腐，讓職人感動的眼匡泛紅聲音哽咽，直說這就是食物的力量，也讓他有滿滿的成就感，大家也希望職人可以繼續堅持下去，為大家帶來寓教育樂的黃豆環境，也可以讓這項技術一直傳承下去。

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