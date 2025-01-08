《假面女郎》高賢廷病倒插管 住院急診1個月首露面

高賢廷6日在IG曬出近照，只見她躺在醫院病床頂著素顏，身穿病人袍。（翻攝自高賢廷IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕53歲南韓女星高賢廷曾演出《善德女王》、《大物》、《假面女郎》等韓劇走紅，去年12月初原定出席新劇《星星閃耀的夜晚》記者會，卻在活動開始前2小時喊卡，經紀公司證實她因「健康惡化」告假。

高賢廷6日曬出近照，只見她躺在醫院病床頂著素顏，身穿病人袍，但最讓人揪心的是，照片中的高賢廷插著鼻胃管，健康情況看起來相當嚴重，但她透露已接受治療，所以曬出對鏡頭露出燦爛照片，希望讓粉絲網友放心，並說目前自己已能輕鬆面對病情，氣色也恢復不少。

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此外，高賢廷也向粉絲報平安，「大家好，很抱歉讓大家擔心了！」表示自己已恢復差不多，「現在可以好好吃飯，也能與朋友見面」，但說一開始病況連自己都感到驚訝，所幸完成大手術後，感覺清醒許多，今後會更加小心且好好照顧自己。

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高賢廷去年1月曾上好友鄭在炯的YouTube頻道節目，坦言健康狀況出問題，更說自己「痛到連健檢都檢查不出來的程度，是真的很痛，比想像中還痛！」她說原先認為自己不可能生病，因此一直拖延未去看醫生，沒想到卻被檢查出「處於危急狀態」。

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