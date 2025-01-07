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娛樂 音樂

自毀前程！KKBOX華語年度20大單曲冠軍是「他」 留言一面倒

邱軍歌曲在串流平台有好成績，但因他駕車撞死計程車司機，網友感嘆他自毀前程。（索尼提供）邱軍歌曲在串流平台有好成績，但因他駕車撞死計程車司機，網友感嘆他自毀前程。（索尼提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕KKBOX公布2024華語年度20大單曲，結果前10名中邱軍的歌曲佔了3席，冠軍歌曲也是他唱的《運轉人生》，原本應該開心收到祝福恭喜，但是因為他涉及開車肇逃，而且導致一位運匠過世，目前已經被聲押禁見，看到榜單出爐，留言一面倒苛責或嘲諷他。

相關新聞：邱軍撞死運將肇逃  2天後才到案檢方複訊後聲押禁見

華語20大單曲前10名中，邱軍除拿下冠軍，第三名的《愛不愛我》，以及第九名的《太想愛你》都是他的歌。

邱軍歌曲在華語年度20大單曲榜拿下3席，卻引起許多網友責罵。（翻攝自IG）邱軍歌曲在華語年度20大單曲榜拿下3席，卻引起許多網友責罵。（翻攝自IG）

看到邱軍《運轉人生》成為KKBOX年度單曲第一名，網友感嘆：「成也計程車，敗也計程車。」因為被他撞死的正是一位計程車司機。也有網友把矛頭指向KKBOX，質疑「還在推捧肇逃兇手？」但其實KKBOX只是剛好公布年度歌曲成績，不少網友也感嘆邱軍歌曲好聽，可惜他自毀前程。

相關新聞：邱軍撞死人尾牙演出遭替換！「價碼曝光」釣出大票歌手毛遂自薦

復出歌壇的Energy去年也有好表現，因為16蹲紅翻天的歌曲《星期五晚上》位居第二名，另外說出團員心情的《分合》排名第四，邱鋒澤和艾薇合唱的《一起寂寞》是第十名，不少歌迷都向兩人恭喜。

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