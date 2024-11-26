南投山谷迴響音樂節12／7登場 陳芳語等歌手接力演出

2024南投山谷迴響音樂節，12月7日將在南投縣會展中心登場，南投縣政府舉辦記者會宣傳。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕2024南投山谷迴響音樂節，12月7日（六）將在南投縣會展中心登場，邀請馬來西亞創作女歌手陳芳語、香港饒舌歌手「TYSON YOSHI」及俄羅斯女DJ「TASIA」等人，從下午2點起接力演出，舞台燈光特別融入了南投美景影像，極具聲光震憾效果，帶領民眾一路High到晚上，現場並設置40攤結合耶誕氛圍的美食文創商品市集，南投縣政府歡迎民眾一起來感受這場充滿潮流感的音樂饗宴！

2024南投山谷迴響音樂節，邀請俄羅斯女DJ「TASIA」等人演出。（記者張協昇攝）

南投縣政府今（26日）召開南投山谷迴響音樂節宣傳記者會，開場節目，特別安排DJ結合在地國小傳統武術班的東西文化交融創新演出，縣府祕書長洪瑞智致詞時表示，南投縣群山環抱，擁有得天獨厚的地理環境，宛如一座大型天然音樂廳，每個音符都能在山谷間自由迴盪，因此這次音樂節取名為「山谷迴響」，盼藉由音樂會的舉辦，同時呈現南投優美的自然景觀與豐富多元的文化底蘊。

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南投山谷迴響音樂節記者會，安排DJ結合在地國小傳統武術班的東西文化交融創新演出。（記者張協昇攝）

縣府文化局局長林榮森也指出，山谷迴響音樂節邀請曾獲多項國際音樂獎的馬來西亞創作歌手陳芳語、深受年輕族群喜愛的香港新生代饒舌歌手TYSON YOSHI及台灣實力派歌手凱爾、陳忻玥、斑恩及邱軍等人演出，並有DJ團體「混種亞人」及俄羅斯女DJ「TASIA」的表演，也安排南投在地大學、高中的熱舞社團及國小武術班演出，讓在地學子能展現才藝，登上舞台圓夢。

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