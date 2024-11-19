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「原子少年2」不藏了！畢業後吐實情 週週見面「看到膩」

晨之星全員穿上西裝造型。（So-net提供）晨之星全員穿上西裝造型。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕男團選秀節目「原子少年2」與粉絲平台「Dolfan」舉辦《原子少年2 畢業紀念握手會》，當天六團總共24名成員出席，近千名粉絲聚集南港瓶蓋工廠，也有不少粉絲為了跟六團成員互動，從早待到晚超過12小時，讓成員感動又心疼。

克卜勒出席握手會。（So-net提供）克卜勒出席握手會。（So-net提供）

雖然「原子少年2」的賽事已正式畫下句點，但少年們的好感情並未中斷，風行者私約遊樂園，克卜勒的洪暐與宰宰仍每週見面，讓他們自己都忍不住吐槽「看到都膩了！」

鑽石星球的HAKU在現場清唱代表歌曲《該怎麼辦》；天狼星「+How」李家皓跟正耀分享畢業後的感想，笑說自己畢業之後一直在吃東西，約打球的時候甚至還睡過頭放鳥潘永安；小行星的陳俊希最近終於有時間能夠回家看看家人還有貓；而晨之星的Alex也加碼爆料伍承慶私下是個愛哭包，幫他慶生還哭得唏哩嘩啦。

小行星與天狼星大合照。（So-net提供）小行星與天狼星大合照。（So-net提供）

當天不只一位忠實粉絲撒重金，上台與偶像互動近一個小時，兩位粉絲透露分別是為晨之星的Alex與鄭彫秦而來，Alex得知後受寵若驚：「之前在Dolfan進版廣告活動時就知道這位粉絲為我投了非常多票，深深感到在自己追夢的路上背後有人在支持的感覺，也會希望自己未來都不讓粉絲失望。」

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