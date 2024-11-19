砸300萬宣傳單曲！古曜威回饋粉絲再送10萬現金

古曜威（左）與慈妹。（單純夢想文創事業提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕古曜威本月發行創作單曲《100種想你》，短短一週，引起廣大迴響，公司包下捷運西門站，從6號出口，一路至捷運站B1樓層所有大型電視螢幕，獨播古曜威MV廣告，此次古曜威為了回饋粉絲，只要使用100種想你歌曲，發表於限時動態上，並前往古曜威社群網站留言，就有機會抽到總獎金10萬元，以及iPhone16手機。

此活動廣受大家喜愛，更有來自新加坡的遊客，留言：「你好！我來自新加坡。我上個星期來到台北旅遊，每天經過西門捷運站都聽到這首洗腦的副歌。聽了一次旋律就能哼了。後來搜尋歌名才發現11月11日是首播。每天重複聽100種想你～」，古曜威也暖心回應：「循環起來，謝謝你，來自新加坡的朋友。」，也有眾多粉絲紛紛留言：「好好聽，可是我失戀了，你靠他（慈妹）那麼近，能不失戀嗎？嗚嗚」，以及「嗯！好！但我好難過，我怎麼可能不難過，我的男人被搶走了」⋯等眾多宣告分手的留言，原來都是因為看到MV中古曜威與慈妹的甜蜜畫面，紛紛覺得自己失戀了，但古曜威也都有一一回覆安慰粉絲。

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古曜威經紀人透露，這次為了響應《100種想你》，我們不但要送出現金10萬元，以及iphone16手機，為了這波宣傳，砸了300萬新台幣，鋪天蓋地的各種實體曝光，現在於台北、台中、高雄，已經有100台以上的公車車身廣告，以及台北捷運、台中捷運，多達十幾個捷運站，所有的大型電視牆跟燈箱大量曝光中。

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