晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

砸300萬宣傳單曲！古曜威回饋粉絲再送10萬現金

古曜威（左）與慈妹。（單純夢想文創事業提供）古曜威（左）與慈妹。（單純夢想文創事業提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕古曜威本月發行創作單曲《100種想你》，短短一週，引起廣大迴響，公司包下捷運西門站，從6號出口，一路至捷運站B1樓層所有大型電視螢幕，獨播古曜威MV廣告，此次古曜威為了回饋粉絲，只要使用100種想你歌曲，發表於限時動態上，並前往古曜威社群網站留言，就有機會抽到總獎金10萬元，以及iPhone16手機。

此活動廣受大家喜愛，更有來自新加坡的遊客，留言：「你好！我來自新加坡。我上個星期來到台北旅遊，每天經過西門捷運站都聽到這首洗腦的副歌。聽了一次旋律就能哼了。後來搜尋歌名才發現11月11日是首播。每天重複聽100種想你～」，古曜威也暖心回應：「循環起來，謝謝你，來自新加坡的朋友。」，也有眾多粉絲紛紛留言：「好好聽，可是我失戀了，你靠他（慈妹）那麼近，能不失戀嗎？嗚嗚」，以及「嗯！好！但我好難過，我怎麼可能不難過，我的男人被搶走了」⋯等眾多宣告分手的留言，原來都是因為看到MV中古曜威與慈妹的甜蜜畫面，紛紛覺得自己失戀了，但古曜威也都有一一回覆安慰粉絲。

古曜威經紀人透露，這次為了響應《100種想你》，我們不但要送出現金10萬元，以及iphone16手機，為了這波宣傳，砸了300萬新台幣，鋪天蓋地的各種實體曝光，現在於台北、台中、高雄，已經有100台以上的公車車身廣告，以及台北捷運、台中捷運，多達十幾個捷運站，所有的大型電視牆跟燈箱大量曝光中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中