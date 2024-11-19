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娛樂 最新消息

狂客音樂祭周六登場 彭佳慧黃明志齊聚屏東

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府首度舉辦「狂客音樂祭」，本週六（23日）、週日（24日）於屏東縣內埔鄉六堆紀念公園熱鬧登場，以展現客家文藝活力為主題，邀請金曲歌王歌后、知名創作歌手等12組強力陣容輪番嗨唱，以及客家產業特色市集，一連兩天帶給民眾精彩豐富的客家文化饗宴。

大馬音樂鬼才黃明志將於「狂客音樂祭」演出。（屏東縣政府提供）大馬音樂鬼才黃明志將於「狂客音樂祭」演出。（屏東縣政府提供）

屏縣府文化處表示，「狂客音樂祭」演出卡司有客語金曲歌王羅文裕、出身屏東麟洛的金曲雙語歌后彭佳慧、老家在高樹的戲劇男神温昇豪，還有台語歌王陳雷、大馬音樂鬼才黃明志、草屯囝仔、旺福、潮州土狗、吉那罐子、Yappy、A_Root同根生與Jhall樂團等多位歌手共襄盛舉，將帶來拿手曲目，並融入客家歌曲，呈現多元跨界風格。

「狂客音樂祭」11月23、24日於屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。（屏東縣政府提供）「狂客音樂祭」11月23、24日於屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。（屏東縣政府提供）

除了音樂演唱，現場還有超過50家特色美食與手作風格選物品牌進駐，匯聚餐飲、文創與精選好物，尤其是集結許多客家特色品牌，包括內埔在地店家「李董偶貴」特色芋頭粄及炊粿料理，以及米其林餐廳指定用肉的「東寶黑豬肉棧」，堅持選用台灣本土六堆黑豬，自然熟成打造風味甘甜的健康肉質，道地且多樣化的在地美食，帶動屏東客家產業的能見度。

為期兩天的市集於下午4時開始，演唱會於晚間6時登場，現場也打造一座高達6米的裝置藝術，出自西班牙設計師兄弟Juan、Aleiandro精心力作，集合多種在地元素，象徵著客家文化的活潑與多元。

「狂客音樂祭」邀請老家在屏縣高樹鄉的戲劇男神温昇豪演出。（屏東縣政府提供）「狂客音樂祭」邀請老家在屏縣高樹鄉的戲劇男神温昇豪演出。（屏東縣政府提供）

屏縣府表示，2024客家生活藝術節「狂客音樂祭」獲客委會支持，盼透過大型客家音樂節活動，讓大眾更深入了解客家文化底蘊與魅力，演出免費入場，詳細資訊可上屏東藝遊粉絲專頁查詢。

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