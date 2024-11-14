藍正龍離婚1年半疑復合？遭目擊和周幼婷帶兒女逛百貨 互動頻繁

藍正龍、周幼婷9年婚已斷，日前遭直擊一家人相處和樂融融。（資料照，記者王文麟攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍正龍近期出演Netflix影集《影后》，被網友批太瘦認不出，引發議論。而他去年宣布與結婚9年的周幼婷離婚，不過兩人依舊是朋友。近日兩人被直擊帶著子女現身百貨公司用餐、購物，一家四口氣氛和樂。對於是否有機會復合？周幼婷經紀人也回應了。

據《壹蘋新聞網》報導，藍正龍８日被目擊與周幼婷帶著兒女現身百貨公司，用餐時藍正龍和周幼婷不時閒聊，互動頗為頻繁，和兒女們相處地和樂融融，完全看不出已離婚近1年半。接著一家人一起逛了百貨公司，採買一些生活用品後，由藍正龍開車將周幼婷及小孩送回家，他再獨自返回永和住處。

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藍正龍客串《影后》，臉及凹陷遭網批太瘦認不出。（翻攝自Threads）

對於兩人關係是否有復合機會？周幼婷經紀人比利則表示：「這個非常私人，我真的不曉得；但我知道他們都很明理，兩人面對孩子都是充滿了愛。」

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