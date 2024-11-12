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陽帆愛女哭了！最美星二代感嘆：演藝圈的人都了解

「ANGIE」安吉（索尼提供）「ANGIE」安吉（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉全新創作單曲〈想像我們〉成為影集《影后》中楊謹華、詹懷雲的感情線代表歌曲，另外她之前發表過的情歌〈Laladream〉、〈Goodbye, My Love〉與〈Unloving U （Demo Ver.）〉也被影集相中，搭配陳庭妮的感情戲，成為戲中感情世界的關鍵催淚元素。

安吉在影集一上線，就展開追劇模式，邊看劇邊找尋自己的歌曲，不過粉絲都比她還急，不斷在社群留言分享在哪一段劇情聽到她的歌，讓她忍不住急呼：「請大家不要劇透啊！」

「ANGIE」安吉（索尼提供）「ANGIE」安吉（索尼提供）

《影后》在籌製期，導演嚴藝文曾親自到索尼音樂播放影集片段，聽著安吉的作品和聲音，嚴藝文立刻說：「很符合我想要的風格。」隨即挑中3首歌配合劇情使用。而最重要的男女主角感情線主題曲，則期待安吉重新為戲譜寫。安吉果然不負眾望交出〈想像我們〉。

得知自己4首歌被選中，安吉直呼：「好像在做夢！」 並透露：「我完全不知道到底哪一集、哪一分鐘會出現我的歌，所以第一次聽到〈laladream〉，馬上拿起手機拍下片段。」聽到自己的歌在劇情中出現，她說：「是一種好幸福的感覺，甚至覺得我的歌因此更有故事了。後來聽到其他的歌曲，都覺得好適合每一個畫面。」

「ANGIE」安吉（索尼提供）「ANGIE」安吉（索尼提供）

她說《影后》是她看過最貼近她生活圈的影集，「有時覺得心酸，有時覺得好有共鳴，好好笑，又好好哭，真的很精彩。」尤其鐘欣凌飾演的胖姐發覺新人要離開時還送了一件洋裝，以及謝瓊煖飾演的長壽劇演員要在女兒面前試戲的劇情，都讓安吉忍不住落淚，她說：「影集中描繪的一切都很真實，我覺得演藝圈的人應該都很了解。」

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