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阿堂鹹粥「賣一片虧一片」被譙翻 苦苓逆風力挺

阿堂鹹粥「賣一片虧一片」被譙翻 苦苓逆風力挺台南知名「阿堂鹹粥」。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕台南美食名店「阿堂鹹粥」靠著濃郁粥品和料多味美聞名，前年因多次漲價引發爭議，一碗「魚肚粥」要價300元，顛覆民眾對鹹粥物美價廉印象，後續還更爆漏開發票被國稅局盯上。

近期有網友自稱轉述該店老闆娘心聲，表示賣鹹粥不是為了賺錢，而且虱目魚幾乎是「賣一片虧一片」，引起正反兩派論戰。

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對此，知名作家苦苓在臉書吐露個人觀點：「吃得起就吃，不會嫌貴；吃不起就不要吃，幹嘛嫌人家貴？我就從來不嫌和牛貴、龍蝦貴、魚子醬貴.....」苦苓認為，「嫌貴」是窮酸的表現，別自以為正義之士。

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知名作家苦苓。（翻攝自苦苓臉書）知名作家苦苓。（翻攝自苦苓臉書）

而網友是在PTT發文「聽說阿堂鹹粥沒賺，很扯！」阿堂鹹粥老闆娘告訴他，自己賣鹹粥不是賺錢，是為了傳承鹹粥好味道，「從菜市場進貨虱目魚，一片價格約120、130元，店內只賣120元，幾乎是成本價，賣一片虧一片。」

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老闆娘透露，店內只能靠炒飯、湯類等其他小吃賺錢，「所以記得去吃一次虱目魚，等於賺一次，如果吃三片虱目魚，老闆可能會拜託你別再吃。」

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