B1A4跳16蹲認輸！只有孔燦跳完 台粉喊安可逼瘋燦多、CNU

燦多（左）、CNU（右）全都沒做完16蹲，只有體力最好的老么孔燦堅持蹲完，獲得全場粉絲掌聲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團B1A4暌違7年在台舉辦專場演唱會，今天（10日）在台大體育館嗨翻逾千名粉絲，不但帶來多首經典夯曲，還挑戰16蹲，最後只剩下孔燦堅持跳完，燦多、CNU全都倒下投降，甚至還有人喊「再一次」，快逼瘋台上3人。

B1A4帶來多首夯曲，掀起回憶殺。（記者王文麟攝）

他們今天以3首神曲《Beautiful Target》、《What’s Happening》、《Rewind》開場，立刻掀起全場驚人尖叫聲。除了帶來多首代表歌曲，一如前天受訪所說，他們準備許多流行的舞蹈挑戰，包括《APT.》、《Whiplash》等等，甚至在跳完Energy的16蹲之後，被迫立刻起身跳起三振舞，只有老么孔燦從頭跳到尾，被大讚太厲害，而體力最差的燦多則說「擦汗比不過流汗的速度」。

請繼續往下閱讀...

孔燦（左）、燦多、CNU跳起《APT.》。（記者王文麟攝）

在演出下半場，B1A4把現場變成KTV，拿起遙控器點歌，燦多不但將歌曲《藉著醉意》改編中文歌詞，孔燦稱這次出差到台灣，那要點「831」號的歌曲，果然真的獻唱八三夭為《想見你》獻唱的主題曲，讓全場觀眾聽得如癡如醉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法