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辦市集辦到洋蔥要賣地？被揭「田僑仔」身分 Lulu節目險淚崩

Lulu主持起親子活動，從你畫我猜到摸臉認人都親自參與。（LINE TV提供）Lulu主持起親子活動，從你畫我猜到摸臉認人都親自參與。（LINE TV提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕玖壹壹、Lulu黃路梓茵、林莎主持實境綜藝《歡迎光臨-等你來家1 第二季》，眾人前進台南漁光島，本週舉辦親子市集，邀請到三位最萌小小幫手菈菈、哈克、霏霏來擔任協作小老闆，一登場就讓所有人瞬間融化，其中6歲的菈菈一見到Lulu就立刻上前飛撲，給予一個大大的擁抱，原來兩人先前曾一起錄製另一檔實境綜藝《山裡來了熊孩子》建立起深厚感情。

Lulu也坦言，這次能和三位小朋友一起合作真的相當高興「比看到猛男更開心，我真的愛小孩勝過男色！」而為了讓親子市集更加趣味，主持群特別準備了包含鬥片、踢毽子、丟罐子等大地遊戲，讓親子們可以共同闖關，另外設置小孩寄放陪玩區，健志化身人體大怒神，負責把小朋友們「舉高高」，從小朋友到41公斤的大朋友都能輕鬆舉起，展現驚人肌肉力量，連媽媽看了也想報名，讓健志連忙笑回：「沒有啦，媽媽不行啦！」

菈菈（左起）、Lulu、林莎、霏霏、健志、哈克、洋蔥、春風大合照，邀請到最萌小幫手共同經營市集。（LINE TV提供）菈菈（左起）、Lulu、林莎、霏霏、健志、哈克、洋蔥、春風大合照，邀請到最萌小幫手共同經營市集。（LINE TV提供）

Lulu則是在趣味活動中，和菈菈玩「矇眼認臉遊戲」，看菈菈可不可以在眼睛被矇住的狀態下，僅靠著觸覺摸出Lulu的臉，沒想到一玩下去，直接從想哭變想笑，Lulu說：「菈菈第一次摸我的時候，就很肯定是我，那時候很感動，覺得我不是你的媽媽，我只是你很好的好姐妹，你這樣就摸得出來是我。」但是後來摸到第二個、第三個人其實都是Lulu假扮的，菈菈卻沒有認出來，讓Lulu眼淚直接縮回去，忍不住對菈菈喊話：「妳摸的都是同一個人啦！」

歡樂溫馨的親子市集在笑聲中結束，五人決定下次舉辦長青市集，在討論要販賣什麼方向的商品時，洋蔥卻突然被春風爆料：「你乾脆把你的土地拿出來賣好了，（你）大雅的地很多。」Lulu也在旁開玩笑附和說「是田僑仔！」讓洋蔥哭笑不得，只能淡定回覆：「我家有很多盤子，舊盤子我拿出來賣。」沒想到又被眾人虧「你本人就是盤子。」引發一陣爆笑，預告中也曝光長青市集的助陣嘉賓，就是最有長輩緣的「浩角翔起」，他們甚至一早就秘密抵達市場中突襲主持群，把Lulu、林莎給嚇得花容失色。

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