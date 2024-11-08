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娛樂 最新消息

馮偉傑高速公路遭追撞衰運不斷 親曝下一步離開台灣

〔記者陽昕翰／台北報導〕「辦桌二人組」主唱馮偉傑下月將在台中開唱，近來他專心練唱與衝刺拜票，透露巡演下一站將離開台灣，轉戰海外星馬等地開唱。

馮偉傑上月經歷高速公路連環撞車禍，鬼門關前走一遭，他打起精神彩排，坦言至今常做惡夢，目前依舊不敢開車，外出表演搭車時仍有些恐懼，坐在車上更是隨時緊盯道路狀況。

馮偉傑將在台中舉辦演唱會。（瑞揚創意提供）馮偉傑將在台中舉辦演唱會。（瑞揚創意提供）

近來他的心理壓力大，就連頭皮都猛冒紅疹，讓馮偉傑苦笑說，「開唱在即，已無退路，只能樂觀的每天把練唱當作紓壓來療癒自己。」

被問到目前最擔心的事，馮偉傑笑說最怕忘詞，但過去都會急中生智自創歌詞，只是這次特別緊張，認為和前陣子遇到車關有關。

至於演唱會造型，馮偉傑笑說準備了10套華服，「龜毛的我要求完美，一改再改，至今連一套都還沒做好，但我有信心月底前一定能完成，希望能讓粉絲大驚豔。」

馮偉傑12月7日在台中市中興大學惠蓀堂舉行「永續愛相馮FOREVER公益演唱會」，購票可洽年代售票、全台四大超商。

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