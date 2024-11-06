實力韓團DRIPPIN來台一天唱兩場！4週年感性謝粉絲
DRIPPIN下月來台，一天唱兩場寵粉。（Union Pictures提供）
〔記者鍾志均／台北報導〕韓國實力男團DRIPPIN將於12月8日登台，分別在下午2點和晚上6點開唱，成員們將以嶄新魅力陪伴大家，為粉絲帶來最真摯的演出。
DRIPPIN出道便以強烈舞台魅力、精湛唱跳實力迅速攀升為韓國新生代男團代表，推出多首熱門單曲，如《Nostalgia》、《Young Blood》、《Villain》等，歌曲風格獨具，展現出創新與活力。
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DRIPPIN於10月19日參加韓國「第30屆夢想演唱會」，在京畿道高陽市與全球粉絲互動，還在東京TFT Hall 1000舉行首場日本粉絲見面會，以充滿魅力的舞台震撼全場。
DRIPPIN下月來台，一天唱兩場寵粉。（Union Pictures提供）
成員黃允省向粉絲們表達感謝：「四年來你們的支持讓我們成長至今，DREAMIN（粉絲名）是我們最堅實的後盾。」金東玧也感性說：「和DREAMIN一起度過的每一刻都非常珍貴，希望未來也能一起創造更多美好回憶。」
此次台北演唱會，DRIPPIN將為台灣粉絲精心準備多項互動活動，成員們將與粉絲近距離交流，並帶來一系列特別設計的舞台表演。DRIPPIN台北演唱會門票將於11月9日於Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。
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