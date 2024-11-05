苗可麗竟是「第一名情勒婆婆」 兒媳跳「創意國標舞」求歡

苗可麗在《太太太厲害》飾演「第一名情勒婆婆」。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾沛慈在八大、愛奇藝動作影集《太太太厲害》發現婆婆苗可麗偷偷給小孩喝可樂，為此感到不開心，要老公楊祐寧居中協調，無奈一見到婆婆，楊祐寧立刻改口轉移話題。這場婆媳交手情節，也反應在首集收視高點，在25歲以上女性族群收視高達0.58，顯見「婆媳問題關鍵在老公」議題獲得女性觀眾高度共鳴。愛奇藝首播日也登上台劇榜第一名。

楊祐寧、曾沛慈在《太太太厲害》 跳「創意國標舞」求歡。（鹿路電影提供）（記者李紹綾攝）

隋棠、周采詩、曾沛慈劇中組成「最強地方媽媽特務」，三個性截然不同的太太最後陰錯陽差組成完美陣容搶救自己的家園，提到拍攝的心情，周采詩說：「真的已經很久沒有這麼長時間的拍攝，這趟太太的旅程真的又開心又滿足。」曾沛慈殺青當天臉上掛著眼淚又是開心又是不捨的說：「演完鄭美惠，以後的角色要怎麼選阿？」隋棠臉上又是血漿又是眼淚，她分享：「這是我第一次拍攝這麼完整的動作影集，真的要謝謝所有伙伴跟武行的老師們，他們真的最辛苦，加上我自己比較要求完美，很多細節都希望可以自己來，所以壓力真的不小，但很開心可以跟采詩、沛慈一起組太太TEAM，給了我很大的支持鼓勵！」

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曾沛慈、楊祐寧在《太太太厲害》演夫妻。（鹿路電影提供）

周采詩演出《太太太厲害》。（鹿路電影提供）

首週開播，大家對於楊祐寧以及曾沛慈在劇中這對夫妻的困境感到高度興趣，苗可麗飾演「第一名情勒婆婆」，除了常常給孫子偷喝可樂以及用計算機寫作業的隔代教養問題，婆媳同住所產生的兒媳隱私問題也是大家日常生活中很常碰到的課題。劇中，楊祐寧跟曾沛慈希望讓媽媽可以搬到外面住被偷聽到，苗可麗要兒子跟媳婦跪在死去父親的牌位前跟父親報告，卡在老婆與太太之間的楊祐寧脫口說出：「我們要頒發一塊模範母親的匾額給你」，「搬出去」變成「頒匾額」，一氣之下曾沛慈帶著兒子回到娘家，幾番波折好不容易和好回到家，夫妻求歡又被婆婆破壞，演變成「創意國標大賽」，十分逗趣。

隋棠在《太太太厲害》有一鏡到底的武打戲。（鹿路電影提供）

王陽明在《太太太厲害》敬業挨拳。 （鹿路電影提供）

王陽明在《太太太厲害》跟TAE男男吻來真的。（鹿路電影提供）

隋棠飾演退休女特務，因為要搶救老公才重出江湖，第一集就展現準備已久的「功夫」，一場與壞人扭打的戲，從客廳打到廚房，武器從餐桌椅到菜刀亂飛，整場戲對打超過1分鐘，導演一鏡到底拍攝更呈現了真實的臨場感，在在顯示隋棠的投入與拍攝前的認真準備。飾演國際特務的王陽明打戲也沒少，首集就被泰國毒梟TAE奪走男男吻之外，最後還被擄走毒打到滿臉是血，非常敬業。整部戲王陽明有很大篇幅都需要使用全英文詮釋台詞，他自己開玩笑說：「其實我真的是國際特務，臥底都不會被發現。」

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