「送周杰倫演唱會門票」辦法公布！許常德揭曉送票時間 幕後原因很暖

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日起將在大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會， 15萬張門票外加部分視線遮蔽區座位的票全數搶空，但音樂人許常德近日卻透露，要送出周杰倫演唱會門票，讓不少網友躍躍欲試，昨（4日）晚他公布送票原因，也決定在11月8日晚上8點的直播中送出珍貴的票。

許常德發文解釋想出要送周董門票的背後原因，其實是想藉此吸引關注，也為了能幫生病的資深藝人陳盈潔募得繼續奮鬥的費用。

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周杰倫。（杰威爾提供）

在許常德發文一開始就提到：「周杰倫真的是菩薩。」並談到，如果周董有機會看到一封封的來信，「原來演唱會可以救人！」

另外許常德也談到：「這兩天我看到了很多留言，也讀到很多寫了為何要看周杰倫的訊息，我只能說如果我有一百張票的話，我現在會毫無猶豫的給他們看，沒想到每一張周杰倫的演唱會入場卷都承載那麼多動人的故事。」

許常德心疼很多真正想看周董演唱會的歌迷買不到票，也再次點出黃牛亂象，他說：「我真的請政府要好好針對黃牛票做出對策，不然流行音樂的價值會給黃牛毀掉，演唱會不是只帶來商機，是在救人與撫慰人心，這是政府最想做也最難做到的不是嗎？」

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