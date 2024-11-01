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娛樂 最新消息

二次傷害！陳喬恩摯友「死因被造謠」 父母見遺體照崩潰

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星喬任梁因憂鬱症纏身，在2016年的28歲之際輕生離世，他在演藝圈累積好人緣，許多圈內好友都不忘在忌日悼念他，摯友陳喬恩甚至代他照顧父母。不過，喬任梁近日卻遭有心人士造謠「是被凌虐致死」，讓他的雙親沉痛表示：「無疑是對我們二次傷害。」令人氣憤且心疼。

陳喬恩（左）與喬任梁情同姊弟，每年忌日都會發文悼念。（翻攝自微博）陳喬恩（左）與喬任梁情同姊弟，每年忌日都會發文悼念。（翻攝自微博）

喬任梁至今離世已過8年，近日卻突被造謠是遭「凌虐致死」，遺體不僅缺手，就連肚子更是癟掉的，繪聲繪影的描述讓喬任梁的父母更加走不出喪子的陰霾，更因此沉痛發聲表明：「網上鋪天蓋地的遺體照片，這無疑是對我們二次傷害，不想回憶，但是不得不回憶。」

喬任梁的父母因此被迫回憶事發經過，他們透露發現兒子時的手非常腫，因此決定將他的手放在花中，且而兒子的體態本身就瘦，加上肌肉鬆弛、腸胃清空，才會讓肚子看起來像是癟下去般。最後，喬任梁的父母更向網民喊話：「如果你們看到這些謠言，或看到喬寶的遺體照，請幫我們一起檢舉。」

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