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愛莉莎莎曝2年前與「心靈課人員」對話！對方提1要求她傻眼：我要退費

家寧狀態詭異遭疑與心靈課程有關，對此，愛莉莎莎（圖）也在新片中分享，過往參加相關課程的經驗。（翻攝自IG）家寧狀態詭異遭疑與心靈課程有關，對此，愛莉莎莎（圖）也在新片中分享，過往參加相關課程的經驗。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR家寧與男友Andy分手後，近日在新開的頻道上架新片，在影片中的詭異狀態，許多網友看完後直呼超毛，外界猜測這與她曾經進修過心靈成長課有關。對此，網紅愛莉莎莎昨（28）日也在新片中分享過往參加心靈成長課的經驗，還在IG限時曬出過去與「心靈課程人員」的對話紀錄，對方講話明顯沒有邏輯，還提出1要求，讓愛莉莎莎傻眼直呼「我要退費」。

愛莉莎莎在IG限時曬出過去與「心靈課程人員」的對話紀錄。（翻攝自IG）愛莉莎莎在IG限時曬出過去與「心靈課程人員」的對話紀錄。（翻攝自IG）

愛莉莎莎在IG限時曬出2年前與心靈課程人員的對話紀錄，第一張照片對方要求愛莉莎莎8點半就要到教室，但活動是10點才開始，愛莉莎莎不解反問，「不是10點嗎？為什麼要8點半」，對方只是毫無邏輯的重複，「其他人也是要早到，進教室前要收到你的承諾，以及你進階課的目的，沒收到承諾不會讓你進教室的」，愛莉莎莎接下來則不斷堅持己見，「要睡飽7小時」才有精力去上課，沒想到對方仍是毫無溫度的表示，「那你接下來都不會睡飽7小時，你要來要有心理準備」，強硬的態度讓她相當傻眼，直接說「我要退費」。

而針對拍片揭開心靈課程面紗，被網友嗆又在跟風，愛莉莎莎表示，「我自己有經驗的事為什麼不能分享，要分享當然在有人看的時候分享啊」。

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