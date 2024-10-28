走鐘獎最佳動畫爆爭議！網譏「木棉花可拿宮崎駿屠殺」 呱吉親回應

呱吉籌辦走鐘獎多年。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第6屆走鐘獎26日才圓滿落幕，隨即爆出最佳動畫獎有爭議，微疼發文質疑，竟然輸給頻道僅有1支動畫的SIKA，痛批「不懂評審標準在哪？」也揚言之後不再報名走鐘獎，對此，主辦走鐘獎的呱吉昨（27）在臉書發文回應。

呱吉發文表示有網友說，「木棉花（動畫代理公司）也可以拿宮崎駿的動畫來屠殺走鐘獎」，他認為如果木棉花有取得宮崎駿的同意來報名走鐘獎，就表示宮崎駿覺得走鐘獎有參加的必要，代表他認為其他參加的選手是「值得一戰的對手」，這樣他當然看好，更直呼「走鐘獎走到這高度了，你敢信嗎？你們這些動畫創作者走到這高度了，你不高興嗎？」透露要是有這一天，一定邀請宮崎駿來走紅毯。

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至於微疼不滿最佳動畫頒獎結果，質疑評審標準，呱吉也留言回應，「辛苦了，很抱歉給你這種感受。我想講我在決審會議時對其他評審說的話：我從第4屆的時候發現，動畫獎的評審很容易把票投給技術力高的團隊，這讓許多娛樂導向的創作者不容易被看見。」因此在第5屆開始就有提醒評審，不要只看技術力，娛樂性的成就也很重要，但這不表示技術力高的作品不值得得獎，只是認為大家也要重視作品為觀眾帶來的價值。

呱吉回應微疼的質疑。（翻攝自Threads）

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