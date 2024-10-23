超豪華限量卡包免排隊！《猛毒最終章》直接送好康

《猛毒最終章：最後一舞》首波外媒評價獲讚是「系列最佳」。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕漫威賣座系列最新作《猛毒最終章：最後一舞》今（23）日搶先全美在台上映，首波外媒評價也於昨天曝光，近乎所有影評皆稱讚這次的完結篇為「系列最佳」，不管是動作場面還是情感層面都令人感到滿足，為艾迪和猛毒的史詩級旅程劃下完美的句點。

《猛毒最終章：最後一舞》首波外媒評價獲讚是為「系列最佳」。（索尼影業提供）

索尼影業也於上片日推出近期廣受討論的盲抽卡包，即日起觀眾憑任何版本之電影票1張至觀影影城，即可兌換《猛毒12生肖銀卡包》1份，一次性購買任何版本電影票4張即可兌換《猛毒12生肖金卡包》1份，湊齊12張生肖卡牌之消費者還有機會抽中超豪華《極限量．猛毒神秘寶箱》。超帥氣的「猛毒化」12生肖動物由知名潮流藝術家Bounce操刀設計，卡片精美的質感讓粉絲陷入瘋狂，勢必颳起收集的風潮。

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《猛毒最終章：最後一舞》推出精美限量的《猛毒12生肖銀卡包》。（索尼影業提供）

除了猛毒12生肖盲抽卡包之外，索尼影業也與各家連鎖戲院合作推出特規粉絲場，包括在秀泰影城獨家ScreenX猛粉特別場，可以用270度ScreenX沉浸式銀幕觀賞史詩級最後一舞！購買此特別場套票，就可獲得獨家ScreenX珍藏A3海報，觀影結束還可再抽驚喜禮「VERVE VintageWash™ Oversized水洗短袖 - Barbell Club《水洗黑》或猛毒電影水壺」（每場次1名中獎名額）！詳情請見秀泰影城官網。

威秀影城則推出獨家《猛毒最終章：最後一舞》IMAX 特別場，參加此特別場，就可獨家珍藏IMAX限定A3海報和猛毒塗鴉卡組，電影結束再抽驚喜禮「VERVE VintageWash™ Oversized水洗短袖 - Barbell Club《水洗黑》」（每影城1名）！詳情請見威秀影城官網。《猛毒最終章：最後一舞》現正熱映中。

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