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丟丟妹棄千萬代言揭新身分 認曾累到哭「回不到巔峰」曝經營現狀

丟丟妹（記者潘少棠攝）丟丟妹（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「丟丟妹」李明珊與生技公司共創品牌今（23）日舉辦上市記者會，這次她還參與研發過程，也提到過去曾有廠商捧千萬代言費找上門，但她堅持不接，這次她親自參與全程，才敢放心帶給消費者。

李明珊過去曾胖到87公斤，近年瘦了許多，三個月內瘦到46公斤，提到雖然瘦下來但胸部沒有縮水很多，至於男友Tommy反應，她則笑回因為在家都很邋遢，男友沒有太大反應，也說工作很忙，沒時間親熱，也沒想過要再生。

丟丟妹（記者潘少棠攝）丟丟妹（記者潘少棠攝）

李明珊忙著衝刺事業，除了直播品牌「樓頂揪樓下」，手上還有前陣子剛要回來的「丟丟妹」直播平台，再加上生技品牌，自己只有過年才會休假，她也開玩笑直呼：「中間都沒有在休的，我回家都沒在講話，都在抽菸哈哈。」也說今年景氣差，而「丟丟妹」拿回來後流量少了很多，「畢竟我離開一年，觸及下降很多，我現在在救，已經有回到百萬以上，還沒之前巔峰期，先把流量救回來。」

而她10月初突在社群上發文表示：「真希望有天我不是丟丟妹，也不是大家口中的李明珊，而是不用為任何人事物的『妹啊』、『肥肥阿』。」李明珊表示心情不至於太低落，不過想做的事情太多、容易打結，坦言曾累到哭，「太累，連續工作腦袋要一直動。」不過也稱讚Tommy很貼心，仍在她身邊當「無酬員工」，爸爸也慢慢地接受男友，並透露Tommy近期有規劃要到台北開髮廊。

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