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《獵人》迷快看！YTR異色檔案揭「炎上真相」 替許悅、展榮說話了

百萬YTR「異色檔案」DK解釋背後操盤真相。（翻攝自YT）百萬YTR「異色檔案」DK解釋背後操盤真相。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕麥當勞近日與日本知名動漫《獵人》聯名，寄送300套《獵人》角色盲卡包給網紅，卻因部分網紅沒看過動漫且在介紹時用詞有誤，惹怒不少《獵人》迷。其中，百萬YTR「異色檔案」DK也有收到卡盒，他在影片中解析這次炎上事件，揭曉幕後操作。

許多網友都將此次風波的矛頭指向「麥當勞行銷部」，但DK透露其實這次活動並不是麥當勞的主意，而是背後有一家社群代理公司協助寄發及聯絡窗口，告知會寄送「聯名動漫」公關品，但並沒有直接說出動漫名稱，也沒有規定必須發文分享，並非所謂的「業配」。

展榮（左）、許悅開箱麥當勞送的《獵人》全套卡包，因說錯話遭出征。（翻攝自IG）展榮（左）、許悅開箱麥當勞送的《獵人》全套卡包，因說錯話遭出征。（翻攝自IG）

他也替遭炎上最嚴重的網紅許悅、展榮說話，認為他們雖然惹怒《獵人》死忠粉，但可以理解許悅的影片策略就是以一位「對動漫陌生」的角度，結合情侶日常的一問一答來吸引觀眾目光。而展榮主要是因「把動漫說成卡通」遭砲轟，DK也表示理解他們那個年代，小時候的確統一稱之「卡通」，沒有所謂「動漫的稱呼。

透過收到公關品的網紅來看，行銷公司選人的方式並非以「是否熟悉《獵人》」為出發點，而是為了讓活動有效擴散，刻意突破動漫同溫層，才導致風波鬧大。

DK幫遭炎上的展榮、許悅說話。（翻攝自YT）DK幫遭炎上的展榮、許悅說話。（翻攝自YT）

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