金鐘59》《超級夜總會》擊敗吳宗憲內幕曝！小S節目止步第二輪

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕第59屆節目類金鐘獎圓滿落幕，節目類評審主委劉思銘受訪提到「益智及實境節目主持人獎」競爭最為激烈，得主《騎吧！哈林小隊》主持群與第二名《我上山下海過一夜之極島台灣》主持群只差了1、2票；「綜藝節目主持人獎」則是由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持的《超級夜總會》打敗吳宗憲領軍的《綜藝大熱門》，以1票之差風光奪獎。

《超級夜總會》奪「綜藝節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）

劉思銘表示，「益智及實境節目主持人獎」中間經過了約3輪的討論，坦言評審們對於實境節目主持群整體的沉著、真實度和對任務的拚勁是主要關鍵，「他們在節目中到底花了多少能量和力氣，評審們針對此事有很充分的討論。」至於「益智」和「實境」是否要分開頒？劉思明則說這是趨勢，「有足夠多比賽的人進來、（參賽者）多一點是可以被討論的，（參賽者）很少人沒辦法比出來。」

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「小S」徐熙娣。（攝影新聞組攝）

「綜藝節目主持人獎」由澎恰恰、許效舜、苗可麗的《超級夜總會》拿下綜藝節目主持人獎，劉思銘透露獎項歷經三輪才選出結果，《大熱門》與《夜總會》只差一票，而小S和派翠克主持的《小姐不熙娣》、曾國城、巴鈺《女王大人》則在第二輪止步，吳宗憲和吳姍儒的《小明星大跟班》則在首輪終止。

至於「綜藝節目獎」為何給《未來少女》，劉思銘表示，「它帶動一個流行音樂、偶像與未來趨勢潮流，值得被鼓勵，節目型態也是夠大，它形成創造偶像的能量，這會是讓評審選擇它的原因。」

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