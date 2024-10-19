晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘59》《超級夜總會》擊敗吳宗憲內幕曝！小S節目止步第二輪

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕第59屆節目類金鐘獎圓滿落幕，節目類評審主委劉思銘受訪提到「益智及實境節目主持人獎」競爭最為激烈，得主《騎吧！哈林小隊》主持群與第二名《我上山下海過一夜之極島台灣》主持群只差了1、2票；「綜藝節目主持人獎」則是由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持的《超級夜總會》打敗吳宗憲領軍的《綜藝大熱門》，以1票之差風光奪獎。

《超級夜總會》奪「綜藝節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）《超級夜總會》奪「綜藝節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）

劉思銘表示，「益智及實境節目主持人獎」中間經過了約3輪的討論，坦言評審們對於實境節目主持群整體的沉著、真實度和對任務的拚勁是主要關鍵，「他們在節目中到底花了多少能量和力氣，評審們針對此事有很充分的討論。」至於「益智」和「實境」是否要分開頒？劉思明則說這是趨勢，「有足夠多比賽的人進來、（參賽者）多一點是可以被討論的，（參賽者）很少人沒辦法比出來。」

「小S」徐熙娣。（攝影新聞組攝）「小S」徐熙娣。（攝影新聞組攝）

「綜藝節目主持人獎」由澎恰恰、許效舜、苗可麗的《超級夜總會》拿下綜藝節目主持人獎，劉思銘透露獎項歷經三輪才選出結果，《大熱門》與《夜總會》只差一票，而小S和派翠克主持的《小姐不熙娣》、曾國城、巴鈺《女王大人》則在第二輪止步，吳宗憲和吳姍儒的《小明星大跟班》則在首輪終止。

至於「綜藝節目獎」為何給《未來少女》，劉思銘表示，「它帶動一個流行音樂、偶像與未來趨勢潮流，值得被鼓勵，節目型態也是夠大，它形成創造偶像的能量，這會是讓評審選擇它的原因。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中