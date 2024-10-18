金鐘59》首執主持被讚爆！木木驚艷表現獲譽「楊千霈接班人」

新生代女星木木首度接下金鐘典禮的紅毯主持。（攝影新聞組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，星光紅毯主持人由黃豪平攜手「木木」林葦妮擔綱。沒想到，年僅25歲的木木，首執金鐘紅毯主持就以穩健的台風令人驚豔，而她的背景及來歷也隨之被起底。

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新生代女星木木首度接下金鐘典禮的紅毯主持，她今晚身穿一襲深V禮服亮相，大方露出白皙美背、火辣事業線，訪談實力更令人留下深刻印象，她與5度接下主持棒的前輩黃豪平合作主持，節奏順暢並且台風穩健，流利的口條更能隨時轉換國台語雙聲道，驚豔的表現立刻成為網友們的焦點，更被盛讚是「楊千霈接班人」。

木木（右）與5度接下主持棒的黃豪平合作主持。（攝影新聞組攝）

事實上，木木曾演出超夯戲劇《做工的人》，也參加過選秀節目《菱格世代DD52》，近年來接連主持《原子少年》等不少節目，另外也接下多場記者會主持、音樂節主持，一步一步累積經驗。此外，江宏傑在前東家華研國際時期，就曾多次介紹師妹木木，當時2人每週都會於IG直播節目《2200傑木現場》。

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