氣死！老闆娘丫頭訂50杯飲料沒人鳥 動怒甩臭臉

「丫頭」詹子晴斜槓有成，被稱為副業女王。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「丫頭」詹子晴是娛樂圈有名的小富婆，近年她事業經營得有聲有色，除了投資不同事業之外，也有自創的手搖飲品牌，被封為「最強副業女王」。近期她在節目中分享當老闆娘也有「很火大」的時候，並說出她跟自家飲料店訂飲料，結果員工不鳥她的荒唐事。

丫頭說，自己根本就是個被員工吃得死死的老闆娘，有時候她發現員工在上班時間追劇或是玩手遊就會提醒員工，沒想到竟然有白目的員工邀請她一起加入，讓丫頭無言以對。丫頭說關於管理方面她自己也還在學習。

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丫頭上節目聊到被自家員工氣到快要爆炸的經驗。（翻攝自YouTube）

除此之外，丫頭還曾遇到真的很讓人抓狂的情形，身為老闆娘的她想訂50杯飲料準備帶到電視台，因為心疼員工，捨不得他們淋雨，就請店員先做好，她自己會到店裡取貨。怎料丫頭到店裡時只看到員工正在嘻笑打鬧，她問50杯飲料做好沒？得到答案竟然是「忘記了」，這把丫頭氣炸，當場理智斷線。氣到無法做好表情管理的丫頭臭著一張臉，叫員工「現在、立刻50杯準備好」接著拂袖而去，丫頭說，這是她第一次在員工面前發火，因為真的很氣！

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