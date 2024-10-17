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101最美董座賈永婕立院首秀遭酸「適合吃喝玩樂」 高EQ親回應

民進黨立委郭國文（左）希望賈永婕到他的研究室商討國慶煙火贊助。（翻攝自臉書）民進黨立委郭國文（左）希望賈永婕到他的研究室商討國慶煙火贊助。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕昨（16）日赴立法院接受質詢，立委郭國文關切101國慶煙火贊助事宜，並表示願意提供協助，請賈永婕到他研究室開協調會。今（17）賈永婕在社群po文，隔空回應郭國文：「謝謝委員關照」，沒想到卻有酸民刻意在底下留言開酸賈永婕「較適合吃喝玩樂的領域」。

台北101董事長賈永婕出席立法院財政委員會備詢。（本報資料照，記者塗建榮攝）台北101董事長賈永婕出席立法院財政委員會備詢。（本報資料照，記者塗建榮攝）

賈永婕詼諧發文談論自己付立法院接受質詢的心得，她說：「其實昨天我沒有聽懂3303（郭國文研究室）是什麼？大家都在笑我，我還在想怎麼了嗎？原來是這樣，我現在才懂…」接著她也隔空回應郭國文有關協助101國慶煙火贊助：「謝謝委員這麼關照，但是報告郭委員沒有人在立委辦公室拉贊助的啦，會害我拉不到的！」

賈永婕與酸民對話。（翻攝自臉書）賈永婕與酸民對話。（翻攝自臉書）

雖然賈永婕的表現普遍獲得認可，立院也給予肯定，但網路上的酸民卻沒放過她，故意在發文底下留言譏諷：「唉！較適合吃喝玩樂的領域」，賈永婕看了不在意，高EQ回答：「我的強項」獲得網友讚美。

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