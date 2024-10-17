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娛樂 最新消息

姚淳耀接金鐘主持棒慘濺血 惡夢纏身慢跑還被蜜蜂叮

姚淳耀。（記者陳奕全攝） 姚淳耀。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀接下金鐘59戲劇類頒獎典禮主持人，他今（17日）出席Barbour形象店開幕，透露主持工作大致已準備好，但至今仍覺得很不真實，笑說幾乎每天都在做惡夢，他在夢裡仍在主持，「夢見自己『嘴軟』說錯話，還把嘴唇上的肉咬一塊下來。」他瞬間驚醒，分不清是現實還是夢，於是舔了一下嘴唇，「發現嘴唇還在，只是咬破皮流血。」

姚淳耀。（記者陳奕全攝） 姚淳耀。（記者陳奕全攝）

姚淳耀坦言，接到主持邀約時，猶豫了2天，覺得是大家的盛會，深怕自己搞砸了，「但這也是一生一次忘不了的經驗。」便決定接下主持重責，自曝過去主持大型活動經驗不多，只有主持過高雄電影節和會計師事務所的尾牙。他承認一個月前曾動過放棄的念頭，「會覺得我做了什麼樣的決定，很害怕，腦袋有很多幻想，萬一主持不好，對得起這些入圍者嗎？」還因壓力導致腹瀉，因而瘦了3、4公斤，他受訪時一度把體重講成52公斤，全場訝異聲連連，之後發現少講了10公斤，趕緊喊：「62、63公斤啦！驚慌一場，緊張到已經語無倫次了。」

姚淳耀。（記者陳奕全攝） 姚淳耀。（記者陳奕全攝）

姚淳耀談到，這陣子每天就是練習、做功課，設計師老婆林羿給予不少鼓勵，笑說：「可能我主持太菜了，她不斷鼓勵我，也會幫我想哏。」老婆發現他背稿背太死版，還將入圍者的照片放進平板協助他認人，也因壓力過大，他藉由慢跑紓壓，結果卻被蜜蜂叮，心裡出現無數個小劇場，「為什麼？壓力已經很大了，去慢跑還被蜜蜂叮，我很害怕，想說會不會怎麼樣，又不敢跑太快，怕血液流太快，腦袋有很多幻想。」之後隨即轉念心想，這也許是老天爺給的鼓勵。

姚淳耀。（記者陳奕全攝） 姚淳耀。（記者陳奕全攝）

姚淳耀很感謝Lulu黃路梓茵幫他審開場稿，兩人討論了3、4小時，他大讚：「她太厲害了，出口成章，隨便都是哏，她幫我潤開場稿，還跟我說主持小技巧、修正走位，會覺得心中的大石頭放下，也可以睡得比較好。」他還向之前主持過三金的謝盈萱、曾寶儀請教，謝盈萱安撫他，曾寶儀則給他不少實質建議，甚至鼓勵「你可以，你有主持、演員經驗。」讓他心裡感到溫暖又穩定。

姚淳耀月底將邁入40歲大關，他表示會和老婆吃一頓大餐，認為主持金鐘典禮是上天給他的禮物，「因為一開始真的很擔心，覺得真的要嗎？很猶豫，但就是給自己一個挑戰，雖然真的很緊張、很焦慮，透過每一次不斷的練習、討論，會覺得是以前沒學習過的經驗，真的獲得很多，對表演一定是有幫助。」

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