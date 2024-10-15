漫威男星劉思慕不滿台灣珍奶被偷走 加拿大業者道歉了

劉思慕（左）日前在真人實境秀節目《龍穴》質疑魁北克商人推出珍珠奶茶產品，沒有尊重亞洲或台灣起源，引發各界關注。（翻攝自Dragons' Den臉書）





〔記者林南谷／綜合報導〕華裔漫威男星《尚氣》劉思慕（Simu Liu）日前在加拿大真人實境秀節目，質疑2位帶著新品牌罐裝珍珠奶茶產品的加拿大魁北克商人，沒有尊重珍奶的亞洲或台灣起源，質疑宣傳手法根本是「文化挪用」，業者昨親上火線公開道歉。

2位加拿大魁北克商人的社群媒體帳戶，連日來湧入大批網友批評，導致他們被迫關閉留言功能，昨更公開長達6頁道歉聲明，「我們對於在節目中用語和行為所造成的傷害深深致歉。」

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聲明中表示，有關劉思慕提出「文化挪用」觀點非常有效，廠商對於自己能有這樣的學習機會表示虛心接受，「我們將重新評估品牌、包裝和行銷策略，以確保它們能夠尊重和準確地展現我們的台灣合作夥伴關係和珍珠奶茶的文化根源。」

事件源起加拿大廣播公司（CBC）真人實境秀《龍穴》（Dragons' Den）日前邀劉思慕擔任客座嘉賓，10日在播出最新一集節目中，劉思慕不滿2位商人推出全新商品罐裝珍珠奶茶行銷方式，他在節目上明確表明個人看法，並對該商業手法不以為然。

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品牌廠商一開場信心滿滿推銷產品，聲稱將這種流行亞洲飲料轉變為健康方便的即飲體驗，並為珍奶產業開創出含酒精即飲珍奶和爆漿珍奶隨手拿新包裝，但劉思慕隨即質疑產品缺乏亞洲代表，有「文化挪用」之嫌。

劉思慕說：「這裡存在文化挪用問題，它套用了珍奶很明顯的亞洲身份，卻只說是『把它變得更好』，我對這種事有意見。」

然而廠商隨即辯稱，流行多年的珍奶已不再是「道德產品」，接著強調產品合作夥伴之一在台灣，所以他們產品有「文化連結」，劉思慕則表示他想從包裝上找到來自台灣，也希望自己的投資可以「扶持少數族裔企業家」，但他完全沒有看到出處，最後表態不會參與投資。

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