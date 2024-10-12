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娛樂 電視

理想混蛋成團7週年登金鐘！攜新曲唱壓軸「發願湊3金」

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今晚在臺北流行音樂中心盛大舉行，今年首度增設Podcast節目4個獎項，總計有143件作品入圍，角逐30個獎項。而人氣樂團理想混蛋首度受邀金鐘，獻出新曲首唱，許願「湊滿3金」。

理想混蛋今晚將為第59屆廣播金鐘獎壓軸演出。（三立提供）理想混蛋今晚將為第59屆廣播金鐘獎壓軸演出。（三立提供）

廣播金鐘將由三段表演交織，開場表演「美好聲音無所不在」由喜劇演員、歌手怡岑和橫跨主持、歌唱、戲劇的馬念先合作演唱及互動，兩人以樂團和舞者、結合插畫影像做歡樂趣味開場秀；第二段表演節目「LIFE ON AIR」，表演者為史茵茵與玩弦四度，將透過歌曲聲音與爵士樂演奏來展現廣播的多元性；第三段表演節目主軸為「聲浪如潮湧向國際」，特別邀請到人氣超旺的樂團「理想混蛋」，演唱出聲音從業人員對廣播的努力與堅持。

理想混蛋成團7週年首次挑戰金鐘舞台。（三立提供）理想混蛋成團7週年首次挑戰金鐘舞台。（三立提供）

昨晚（11日）理想混蛋進行彩排，典禮中將帶來兩首歌曲，除了大家耳熟能詳的《愚者》，另一首《頑強》則在典禮首唱，「這是一首全新的歌曲，很熱血，將在廣播金鐘頒獎典禮上讓大家搶先聽，希望獻給所有認真追夢的人。」這次是理想混蛋首次登上三金舞台表演，同時也是他們成團七周年，是個很有意義的里程碑；典禮首次在北流舉辦，對他們來說是舊地重遊，因為曾經在這舉辦演唱會，但心情卻大不同，因為有很多熟悉的廣播前輩坐在台下，所以在他們面前演出有點緊張。

理想混蛋將獻唱新曲《頑強》，向聲音從業人員對廣播的努力與堅持致意。（三立提供）理想混蛋將獻唱新曲《頑強》，向聲音從業人員對廣播的努力與堅持致意。（三立提供）

理想混蛋有自己的Podcast《蛋說無妨》，主要記錄他們的後台生活，笑說目前先以斜槓努力，若以後有機會可以更精緻，會努力拚看看金鐘。鼓手可沛也說小時候曾有DJ夢，也有call in 廣播節目點過歌，他也知道很多節目都有點歌傳情的環節，立刻笑說自己只有點歌，沒有傳情。他們也曾經客串過電台DJ，雞丁說：「沒有想像中容易，要有很多話題可以聊。」而團體中的省話一哥建廷馬上被雞丁笑說：「你再加油一點。」意指他的話太少了。

首次登上金鐘舞台，他們也透露造型視覺絕對會超過演唱會，因為粉絲說他們穿西裝很好看，「大家可以期待一下！」因為有人說只要登過金鐘舞台，未來都會入圍金鐘獎，可沛很謙虛地說：「入圍聽天命！」但希望可以透過這次開始，湊足三金表演。

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