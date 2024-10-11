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娛樂 最新消息

虐死2歲童！「5寶媽網紅」遭出征怕爆 火速刪光親子照

〔記者邱奕欽／台北報導〕高雄市宋姓女子謊稱自己是保母，以鞋拔毆打甚至重摔，致受託照護的2歲男童全身15處擦挫傷，最終腦膜出血致死，被氣憤難平的網友起底是「5寶媽網紅」，如今她不敵輿論壓力，大動作將IG許多親子貼文、合照刪除，僅剩下50篇心靈雞湯、業配文。

宋女僅因男童不肯自己吃飯，加上自己的孩子沒打掃憤而遷怒，以鞋拔毆打甚至重摔，致男童全身15處擦挫傷，最終腦膜出血致死，惡劣行徑引爆人神共憤，更被挖出經營臉書粉專「林家有五之」，令人作嘔的是她甚至高談闊論育兒經驗，以及親子生活等溫馨內容。

宋女經營粉專大談育兒經，竟狠心虐死2歲男童。（照片經馬賽克處理，翻攝自臉書）宋女經營粉專大談育兒經，竟狠心虐死2歲男童。（照片經馬賽克處理，翻攝自臉書）

宋女狠心虐死2歲男童案件曝光後，被大批氣憤難平的網友灌爆社群撻伐，她不敵輿論先將IG帳號的大頭照移除，隨後開始瘋狂刪文，短短30分鐘就刪光所有家庭照、自拍照，原先331則貼文僅剩50則，完全不見宋女及家人照片。

不過，宋女刪光了親子合照、自拍照，卻留下了逾50則的心靈雞湯文及業配文，仍不忘能賺錢的機會。宋女虐童致死行徑惡劣令人髮指，檢方認為她罪嫌重大，已依成年人傷害幼童致死罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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