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傳已病入膏肓？ 名嘴王瑞玲親自發聲回應病情

資深媒體人王瑞玲親自出面澄清自己身體還不到病入膏肓。（翻攝自臉書）資深媒體人王瑞玲親自出面澄清自己身體還不到病入膏肓。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人王瑞玲過去曾有紅斑性狼瘡病史，今年三月還傳出昏倒消息。許多人以為她的身體已經撐不下去，網路更傳說她已病入膏肓，這讓王瑞玲哭笑不得，只能透過社群澄清自己身體件況狀況如何。

王瑞玲在社群發文，感謝在自己生病期間收到許多人的關心，由於外傳資訊太過混亂，她提出3項澄清，首先她表示自己並沒有「臥病在床，不能動彈」，雖然做事速度變慢，但王瑞玲仍四肢靈活、能走能跳；其次，王瑞玲表示斥己發病原因和陳文茜完全不一樣，她是指是口腔燙傷意外引發免疫系統失調，導致身體原本可以調控的機制當機；最後，她現在很努力將壓力賀爾蒙正常濃度拉回，否則連對抗黴菌的能力都沒有。

王瑞玲慶幸自己曾經事醫藥記者，因此警覺性很高。（翻攝自臉書）王瑞玲慶幸自己曾經事醫藥記者，因此警覺性很高。（翻攝自臉書）

王瑞玲強調：「我沒有病入膏肓啦～」，目前能延後的通告都已經延後，這個月她只保留兩個通告，因為是一個月前就敲定的，不去會影響到很多人，其他時間王瑞玲就拿來休息充電。她也感嘆，過去日子很忙碌，常常今天沒過完就開始想明天、下週，甚至離當下還很遠很遠的事，她甚至開玩笑說：「天蠍座的個性，要求自己要完美無得挑剔」，經過這次的並強，她慶幸自己當過醫藥記者30年，警覺性比別人高，才沒走進人生的句點。

未來，王瑞玲準備過上每天晚間12：00關手機、關電腦，上床睡覺；早上7：00起床，決不賴床的日子。睡醒後，開啟生活儀式感，並記錄每天要做什麼，而且強迫規定自己只能做3件事同時按時吃藥、早晚運動，舒舒服服的過上慢活人生。

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