林俊傑恩師林秋離遭爆被黑道追殺！颱風夜搬家 孕妻只能睡紙箱

陳子鴻（左）開玩笑說，自己只是幫忙熊美玲打雜。（創客音樂工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕被金曲歌王林俊傑視為恩師，也曾獲得金曲獎特別貢獻獎的已故音樂創作人林秋離過世近兩年，遺孀熊美玲親自整理他生前的作品，將在松山文創園區舉辦「重現與飛越 林秋離音樂故事展」，今（8日）舉行記者會，熊美玲坦言整理過程又哭了不下數十次，也回想起過去和林秋離的許多故事。

熊美玲（中）常感謝陳子鴻（左）和許常德協助完成展覽規劃。（創客音樂工作室提供）

今天熊美玲在記者會上感謝陳子鴻和許常德兩位音樂好友的協力幫忙，讓展覽可以順利完成。熊美玲說，這次展覽是關於林秋離的「音樂、文字、故事，整個人生大事」，並說：「整理過程我又重新獲得療癒。」許常德則說：「展覽主題是療癒，回顧青春。」

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今天熊美玲也首次透露早年和林秋離的一段故事，當時兩人成立唱片公司，但大股東歷經股災，想把投入過的要收回去，熊美玲說：「可是已投入宣傳費用，最後秋離老師被告，判4個月，而且不能易科罰金，但如果進入大牢就會整死他，所以我們長達7年逃亡，面對被黑道追殺。」

熊美玲提到，雖然後來對方被砍死了，但她至今難忘和林秋離一起逃亡，「我們只能安靜沒聲音過日子，有機會就寫寫歌，經濟困難，債務都在我們身上，接近一千萬。」被問到那段時間，是否有寫出什麼代表歌曲？熊美玲說，逃亡時寫出最紅的歌就是黃鶯鶯演唱的《哭砂》。更慘的是，逃亡期間她已懷孕，歷經非常辛苦的一段日子，「我們颱風夜搬家，沒錢買床墊，懷孕過程都是睡在紙箱疊的床。」

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