汪建民驚傳癌逝…情斷寶媽9年 2人先後罹患肺腺癌

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪建民憑《台灣靈異事件》飾演「鐵頭」一角爆紅，並活躍於各大綜藝節目，爾後因欠下巨債淡出演藝圈；豈料，汪建民今（8日）稍早被家人證實辭世噩耗，享年56歲。事實上，汪建民與「寶媽」王美華曾有過一段情，兩人卻在分手後9年間，先後罹患肺腺癌，造化弄人。

汪建民（右）與寶媽分手9年，雙方先後罹患肺腺癌。（本報資料照）

汪建民罹癌後面對外界關心，皆正能量回應：「努力奮鬥下去！」、「我會撐下去的！」惋惜最終仍不敵病魔辭世。胞妹稍早則透過汪建民的臉書證實噩耗，「建民哥於10/7晚間離開了我們」、「這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間。」

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事實上，汪建民過去曾與「寶媽」王美華交往過2年半，這段相差13歲的姐弟戀最終因金錢觀不同，2015年走向分手局面。2人分手這9年來，汪建民日前坦言罹患肺腺癌4期，而寶媽過去也陸續被診斷出罹患甲狀腺癌、淋巴癌，最後2019年再確診罹患肺腺癌，相當造化弄人。

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