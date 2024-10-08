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娛樂 電視

大元買房唯一指定「信義大安」 鼓鼓甜蜜約定：下一間寫你名字

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大元」林艾璇今（7）出席果葉康普茶品牌代言，坦言從出道身材焦慮到現在，水腫體質的她早上都會請化妝師大力按摩，儘管痛到受不了都要咬牙撐過，目前161公分41公斤，相較出道前期已經瘦了10公斤，連鼓鼓都拜託：「你不要再瘦了！」

大元出席果葉康普茶品牌代言，分享瘦身招式。（記者傅茗渝攝）大元出席果葉康普茶品牌代言，分享瘦身招式。（記者傅茗渝攝）

林艾璇為求上鏡，花了很多時間運動、飲食控制，唯獨最愛的珍奶一直戒不掉，更透露甜度一定要半糖，有次點了三分糖減喝不下去，「我每一家珍奶都愛喝！」鼓鼓也喜歡她豐腴一點，肉肉的樣子，不過每每看到她為了工作努力維持體態也會很欣慰，「他喜歡看到我為了工作認真的樣子，我拍戲他蠻孤單的，回到家把他當空氣，看到我做得開心就很開心。」

大元和鼓鼓正尋覓新房，地點會選在信義大安。（記者傅茗渝攝）大元和鼓鼓正尋覓新房，地點會選在信義大安。（記者傅茗渝攝）

被問到小倆口有沒有共同的負擔？她直言鼓鼓買房又買車承擔的多，對方還甜蜜表示：「下一間房子寫你的名字。」讓她經常開玩笑地問：「最近有遇到房仲嗎？」至於尋覓新房的主因，家住11樓的她直呼這幾次被地震晃怕了，想找些低樓層的住所，「我當下都覺得要垮了。」大元也透露住信義大安習慣了，連出門運動都絕對5站以內，未來找房也會以這些地區為主，笑虧：「所以才一直沒換房子，一直買不起。」

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