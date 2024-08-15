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淚控被弄半殘！《黑澀會》鄭靚歆告整復師 判決結果出爐

鄭靚歆（中）淚控遭整復師喬到肋骨骨折，生活無法治理呈半殘狀態，去年10月在母親胡文音陪同下出庭。（資料照，記者溫于德攝）鄭靚歆（中）淚控遭整復師喬到肋骨骨折，生活無法治理呈半殘狀態，去年10月在母親胡文音陪同下出庭。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鄭靚歆自紅極一時的節目《我愛黑澀會》出道，近期參加《全明星運動會4》以出色表現受到矚目，去年更娶回德國老婆Aky，可謂事業感情兩得意。不過，鄭靚歆去年淚訴遭知名整復師「亞當老師」弄到肋骨骨折，導致生活無法治理，幾乎呈半殘狀態，向對方提過失傷害告訴，雙方因此對簿公堂，如今判決結果出爐。

鄭靚歆曬出起訴書，判決結果顯示認應提起公訴。（翻攝自IG）鄭靚歆曬出起訴書，判決結果顯示認應提起公訴。（翻攝自IG）

鄭靚歆去年指控整復師「亞當老師」在整復過程中，讓她的肋骨骨折導致生活無法自理，直言當時幾乎呈半殘狀態，同年10月在母親胡文音的陪同下出庭，庭後她哭訴受傷過程，表示和整復師和解金談不攏。不過，當時整復師發聲明稱，後續都有持續主動關心狀況，並非對方所言完全置之不理。

歷經快一年的時間，鄭靚歆近日收到地檢署的起訴書，判決結果顯示「被告應過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴。」她也曬出診斷證明，內文指出左胸壓挫傷合併左側第三肋骨折，需休養三個月不可激烈運動及負重工作，因嚴重疼痛需專人照顧兩週，她也曾透露生活無法自理的期間相當憂鬱。

對於官司判決，鄭靚歆則坦言：「想再次提醒大家整復是有風險的！沒有你們想像的這麼安全。我知道說出來這些，可能會被一些人抨擊，但我覺得我有義務做這件事，希望我的經驗可以幫助到一些人，這樣就值得了！打官司很耗精神，謝謝有你們的協助。」她也直言打官司很耗精神，因此向協助她的律師團致謝。

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