晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

炎亞綸新戲首映沒到！三立電視驚見「欠錢還錢」抗議紅布條

三立電視台門口停了一輛黑車，上面掛紅色布條寫著「炎亞綸欠錢還錢」。（記者潘少棠攝）三立電視台門口停了一輛黑車，上面掛紅色布條寫著「炎亞綸欠錢還錢」。（記者潘少棠攝）

首次上稿15：42
最後更新16：20

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸主演的新戲《Q18量子預言》今（15）在三立電視舉辦首映會，主角之一的炎亞綸因在日本有活動沒有出席首映會，卻有不明人士在三立大門口停一輛黑色車子，上面掛紅色布條寫著「炎亞綸欠錢還錢」，讓人驚訝。三立電視不清楚此事，但炎亞綸經紀人剛對本報回應，指出是之前拍電影的糾紛。

《Q18量子預言》特映會；炎亞綸。 （資料照，記者陳奕全攝）《Q18量子預言》特映會；炎亞綸。 （資料照，記者陳奕全攝）

炎的經紀公司「晴空鳥」表示，炎亞綸於2015年在當時的經紀公司華研安排下拍攝香港電影《選擇遊戲》，近十年一直未上映，直到今年三月，陸續收到表明是幫派的人員，說是要代替香港電影公司來索取賠償整部電影的製作費用，「基於他只是電影主演之一，除已圓滿履行演出合約義務外，本不應該負責電影上片與發行等相關事宜。我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到十年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」

相關新聞：炎亞綸七夕認愛交往3年伴侶 告白「我願意承擔受傷風險」

炎亞綸2023年出席活動時說每月有20萬房貸要繳，但去年捲入桃色風波，暌違14個月之後因新戲上映復出演藝圈，上週受訪時坦言演藝工作幾近停擺一年，收入影響甚鉅，只是他看很開，自嘲：「生不帶來，死不帶去。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中