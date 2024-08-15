炎亞綸新戲首映沒到！三立電視驚見「欠錢還錢」抗議紅布條

三立電視台門口停了一輛黑車，上面掛紅色布條寫著「炎亞綸欠錢還錢」。（記者潘少棠攝）

首次上稿15：42

最後更新16：20

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸主演的新戲《Q18量子預言》今（15）在三立電視舉辦首映會，主角之一的炎亞綸因在日本有活動沒有出席首映會，卻有不明人士在三立大門口停一輛黑色車子，上面掛紅色布條寫著「炎亞綸欠錢還錢」，讓人驚訝。三立電視不清楚此事，但炎亞綸經紀人剛對本報回應，指出是之前拍電影的糾紛。

《Q18量子預言》特映會；炎亞綸。 （資料照，記者陳奕全攝）

炎的經紀公司「晴空鳥」表示，炎亞綸於2015年在當時的經紀公司華研安排下拍攝香港電影《選擇遊戲》，近十年一直未上映，直到今年三月，陸續收到表明是幫派的人員，說是要代替香港電影公司來索取賠償整部電影的製作費用，「基於他只是電影主演之一，除已圓滿履行演出合約義務外，本不應該負責電影上片與發行等相關事宜。我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到十年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」

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炎亞綸2023年出席活動時說每月有20萬房貸要繳，但去年捲入桃色風波，暌違14個月之後因新戲上映復出演藝圈，上週受訪時坦言演藝工作幾近停擺一年，收入影響甚鉅，只是他看很開，自嘲：「生不帶來，死不帶去。」

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