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娛樂 音樂

（影音）陳奕迅下巴骨裂復出吐心聲 「嘴張不開」粉絲全笑了

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅日前因下巴骨裂暫停巡演，上星期康復後，他首次現身拉闊軟硬音樂會當嘉賓，繼而正式重啟「Fear And Dreams」世界巡迴演唱會，8月9日開始到寧波演出6場，演唱會上他更大方跟歌迷分享目前康復情況，讓大家不必為他太擔心。

Eason。（環球提供）Eason。（環球提供）

過去巡演，Eason會帶著「塵大師」巨形公仔給歌迷打卡，今次重啟現場，「塵大師」宣告退休，換上演唱會上的一比一大型舞台裝置給觀眾打卡，同樣令歌迷又驚又喜，爭相要排長龍等拍照，Eason更親身到場嘗試如何打卡，他開心爬上爬下，甚至打卡拍照，目測他康復得非常好，已回復正常。

昨晚他首次透露心聲，才知道現場極佳狀態的他，原來只是硬撐，心情緊張得不得了，只是不停自我鼓勵，每天踏前一步，他更以自己心態去鼓勵所有遇上問題的朋友，希望大家可以勇往直前，只要願意踏前一步，就一定比原地不動好。

Eason。（環球提供）Eason。（環球提供）

寧波第一晚演出，Eason可能由於心情緊張，只顧著唱出最佳狀態，台上沒有說太多話。昨晚第二場演出，終於鬆了一口氣的他，在台上真正跟大家分享心聲，他坦言太久沒唱，其實自己一直相當緊張，「分享小小的⋯感受，希望大家不要覺得太凝重，再重新開始巡迴演出 ，其實相當緊張⋯因為已有一段時間沒有唱 。其實我下巴傷口不是最嚴重，牙骹位置才是，因為有一些裂開，（指著另一邊）有一些骨頭碎掉，動太多肌肉就會有點酸酸的感覺，所以很矛盾，你不用它，有機會以後唱歌，就張不大口。」

然後，他微微張開口，唱了一句《浮誇》示範那種感覺，但觀眾歡呼聲四起，依舊照單全收，讓他哭笑不得，「現在你們可能覺得很好笑，到時就不好笑了，（做了一個嘴張不大的動作）我想分享這個是心態問題，假如你遇到一些問題，卡在那邊，你會踏前一步？還是原地不動？雖然你可能心情非常不愉快、抑鬱，或者什麼都不想做，但你只要願意踏前一毫分，就一點點，真的，真的比原地不動好！」

Eason。（環球提供）Eason。（環球提供）

觀眾即時報以熱烈掌聲及歡呼聲。他又真誠地跟觀眾道謝，「其實我畢竟也是一個人，跟大家一樣，我非常感恩，非常開心，有這麼多人喜歡聽我唱歌，看我表演。真心想感謝大家，每一位進來看Fear And Dreams的大家，謝謝你們！真的！」

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