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娛樂 電視

86歲阿姑做公益「捐加菜金」 勁歌熱舞畫面曝光

帝寶總裁許敍銘（左起）、國道第三大隊隊長喻照麟頒贈宣導大使獎盃給周遊和李朝永。（李朝永提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕86歲資深製作人「阿姑」周遊活力滿點，今（9日）到泰安服務區擔任詐騙暨交通安全的宣導大使，不但揮汗跟玩偶熱舞，還不忘傳遞各種提醒，除了提醒大家接到不熟悉的電話立刻掛掉外，也提到高速公路行車安全，「我們演藝圈很多演員為了趕路因此走掉，大家開車要小心，保持安全距離」。

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周遊揮汗跟玩偶熱舞。（李朝永提供）

本次活動中由國道第三大隊泰安分隊警員、音樂夥伴艾瑪創意表演藝術工作室的小朋友，穿著國道刑警及警察制服表演街舞，周遊和獅子會有感於交通大隊的辛勞，特別致赠國道第三公路警察局加菜金。

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國道副局長黃中華（左起）、周遊、周遊會長林秀枝今出席活動。（李朝永提供）

周遊提到自己行程超滿，像是昨（8日）忙到凌晨四點才睡，今不到六點又醒來，就是為了參與公益活動，她說：「我每天活著，一分鐘、一秒鐘都要珍惜、要愛惜。」還說自己接下來除了公益活動，還會參與歌舞劇企劃，年底還安排歐洲地中海的旅遊行程，開心喊：「我每天都滿滿的行程又很快樂，現在盡量找時間休息又做好事。」

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