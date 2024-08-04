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娛樂 日韓

很會玩！EPEX演唱會變戀綜 扮嬌羞女生相親

EPEX在大熱天為粉絲帶來青春氣息的歌曲。（ON INN ASIA提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男團EPEX於今天（4日）在台北WESTAR連辦2場「青春時節」FAN CONCERT，成員們還以中文「歡迎光臨」感謝全場觀眾在大熱天裡到場支持，隊長WISH更逗趣比喻說自己像「蒸籠裡的小籠包」，還透露昨晚在飯店竟遇上「電視自動開機」的神秘事件。

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上次來台短住超過10天，EPEX昨天在接受台灣媒體訪問時，才知道這次訪台正逢農曆七月鬼門開，且還被記者告知進飯店房間前要先敲房門的民間習俗，沒想到在FAN CONCERT上，BAEKSEUNG與AYDEN透露前一天（3日）晚上在飯店直播時，電視竟然在沒人碰到遙控器的情況下自動開啟，擔心是不是在無意間惹「好兄弟」生氣了，讓一度緊張的氣氛恢復歡樂。

EPEX載歌載舞，掀起尖叫聲。（ON INN ASIA提供）

8位成員一開場就帶來充滿青春氣息的《Youth2Youth》和《Breathe in Love》揭開序幕，讓現場的台、日、韓國粉絲都尖叫不斷，而全場最令粉絲尖叫、爆笑不斷的橋段，則是由MU、YEWANG、BAEKSEUNG和WISH扮成嬌羞的女生，與其他4位成員模仿戀綜橋段，先以VCR播出自我介紹、相識的過程，緊接著再讓KEUM、AYDEN、JEFF和AMIN現場選擇心儀的對象，在台上配對成「偽情侶組」，笑翻台下觀眾。

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之後8位成員換上白色T恤和長褲，但褲子外面套上格紋裙，表演一到五代女團的舞蹈，包括Fin.K.L的《給我男朋友》（徐懷鈺《Call Me》原曲）、少女時代的《再次重逢的世界》、TWICE的《CHEER UP》、aespa的《Armageddon》和NewJeans的《OMG》等歌曲，全部跳完後他們還是忍不住笑說，雖然知道自己跳得很好，但還是好害羞。

最後8位成員一一感謝全場的支持，WISH更以中文：「你們都是可愛的寶貝，是我們每次來到台北的原因」讓粉絲們相當感動，最後以全場大合照劃下溫馨句點。EPEX的2nd FANCON「青春時節」接下來還會在澳門、大阪、東京等地繼續進行巡迴演出。他們也預計秋天帶著新作品在天氣變冷時回歸。離台班機不公開。

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