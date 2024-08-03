鬼門開！韓團EPEX觸碰禁忌「住飯店沒敲門」：出大事了

EPEX的MU（左起）、WISH、JEFF、AYDEN、KEUM、A-MIN、YEWANG、BAEKSEUNG第5度來台。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團EPEX明天（4日）下午將在西門町WESTAR舉行FANCON，幾乎每年都要來台灣的他們，對美食已經相當了解，昨受訪聽聞台灣的鬼月習俗，8位成員都嚇出冷汗，直呼「完了我們要出大事了！」

今晚農曆7月鬼門開，對靈異事件很感興趣的KEUM，聽聞台灣有「夜晚不能吹口哨」的習俗，好奇詢問是否還有類似的禁忌？現場舉例像是夜晚有人拍背不能回應、住飯店敲門要先說「不好意思，打擾了」，8名成員立刻露出驚恐的表情，搖搖頭表示他們都沒有敲門，看來要出大事了。

請繼續往下閱讀...

BAEKSEUNG（右1）坦言自己非常膽小，回飯店要立刻睡覺。（記者王文麟攝）

BAEKSEUNG坦言自己很膽小，聽到這些故事後決定回飯店立刻睡覺，MU倒是自信滿滿，笑說很想遇到鬼，「雖然沒有實際上看到鬼，但我有機會一定要看看長什麼樣子！」與MU同房的室友AYDEN則說：「如果遇到鬼，我會寫個非常生動的後記。」

MU（左）希望能夠看到鬼。（記者王文麟攝）

EPEX出道3年、5度訪台，他們自豪中文能力成長不少，現場考他繞口令「四十四里外的石獅寺，有四十四隻石獅子」，沒想到隊長WISH還真的說得不錯，記者更打出200分的高分，更當場約定好下次來台，要再挑戰更難的繞口令。

WISH挑戰繞口令獲得200分。（記者王文麟攝）

他們上次來台拍攝《Breathe in Love》MV，成為粉絲朝聖的觀光景點，成員AYDEN對基隆正濱漁港彩色屋印象深刻，BAEKSEUNG則是出乎意料，喜歡當地的柚子拉麵，「很好吃，那是我第一次吃到，推薦大家。」

AYDEN（中間）對基隆正濱漁港彩色屋印象深刻。（記者王文麟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法