「驕縱貴婦」江祖平《願望》揪女兒使壞 華千涵減少麻煩拒當公主

江祖平（右）在《願望》與華千涵（左）飾演傲驕母女檔，一搭一唱刁難其他人。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕江祖平、華千涵在三立八點檔《願望》飾演傲嬌母女檔，劇中一起使壞，一搭一唱刁難其他人，兩人的服裝造型相當有默契，幾次出場都是身穿同色調、類似款，且還都是到攝影棚才發現，江祖平直喊：「也太有默契了。」她形容自己劇中的霸氣像馴獸師，「全家都要被我訓練。」華千涵則覺得飾演媽媽的江祖平，屬於高級貴婦型的驕縱，自己則偏向公主型。

江祖平（右）在《願望》與華千涵（左）飾演傲驕母女檔，一搭一唱刁難其他人。（三立提供）

兩人於公於私相處得非常愉快，華千涵最欣賞江祖平的演技是：「她講話不大聲也不快，但就是讓人家很害怕，我是那種沉不住氣又情緒化的人，就是被寵壞，覺得自己就是公主、自己最漂亮。」所以每次拍戲時，她都會去注意江祖平的演技，哪一些地方應該要慢一點，哪些講話節奏要調整一下。別看江祖平平時都被大家稱呼「祖平哥」，但在戲裡可是充滿女人味，華千涵覺得江祖平的身材很好，有「仙氣又高挑」，且穿的衣服有時都會開叉，她都會忍不住在旁邊欣賞一番。

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江祖平特別注意華千涵的一些小細節，喬東喬西，開玩笑說：「因為我擔心拍不好重來。」華千涵則說每次劇中和江祖平撒嬌，「她可能會心裡一陣反胃吧！」因為兩人私下的個性都很MAN，江祖平以前輩的口吻說：「她有演出那種驕縱味，情緒反彈也演得很好。」江祖平是責任心很重的女藝人，一切都會在上戲前準備好，幾乎不允許自己NG，所以相對的其他演員也會有壓力，也會更用功。

江祖平在《天道》飾演驕縱的貴婦「孫麗紅」。（三立提供）

由於兩人角色都是屬於易暴怒型，江祖平覺得演這類戲聲音就要一直要維持高頻，然後還得要把情緒表現出來，但是高頻裡面還有層次，又要把話講清楚，語調也要讓人家聽懂。華千涵則表示，連兩檔都演「公主」，好在自己有個長處，就是不會把劇中情緒進私生活，「我是在導演喊卡的時候，就會立刻做回自己，因為我私下也不是公主型，我很獨立，也最怕跟這類人接觸，所以我周圍都不會有這類女生朋友。」且她絕不會去逞口舌之快，嘴巴也緊，認為這樣才會減少許多不必要的麻煩，「我就是那種退一步海闊天空，有時有一些事情也會越想越氣，但是它終究都會過。」

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