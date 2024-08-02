王齊麟奧運搶金「維基教練被改」！ 網友笑翻秒標記本尊

王齊麟（左）與女友陳詩媛4月認愛，甜蜜互動羨煞眾多網友。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕羽球國手王齊麟4月認愛樂天女孩「十元」陳詩媛，小倆口平時會在社群頻頻放閃，甜蜜互動都引發粉絲討論及關注。近期有網友發現，王齊麟維基百科上的教練，遭惡搞換成了陳詩媛，貼文一出，立即引發討論。



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網友發現王齊麟的維基資料，教練被惡搞成女友陳詩媛。（翻攝自Threads）

張雅涵滑到此文，直接標記陳詩媛。（翻攝自Threads）

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原PO在文中寫道：「在查王齊麟的維基，突然發現教練的那個部分⋯⋯⋯⋯為什麼是十元啦！笑瘋。」而這也引起網友好奇，紛紛前往維基百科頁面查看，就連樂天女孩張雅涵滑到這篇貼文後，直接標記陳詩媛，讓不少網友全都笑瘋。至截稿前，教練名稱現已改回陳宏麟。







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