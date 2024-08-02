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娛樂 最新消息

SF9回歸少了他！朱豪親回應「我在身邊打氣」：別擔心我

朱豪今天來台備戰粉絲見面會，稱自己是「sexy guy」。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團SF9朱豪將在後天（4日）舉行粉絲見面會，不過昨天SF9發布回歸新預告，卻少了他一人。朱豪表示，自己在身旁看著成員準備的過程，見證他們辛苦的付出及努力，旁邊給予應援。

朱豪開頭以中文打招呼，表示很久沒有見到大家，今天是帶著非常激動的心情來，很興奮要見到各位。他現身裡面穿著透視背心，表示事前就在網上查，發現台灣天氣很熱，因此準備了這件好看的衣服，自稱是「sexy guy」，希望大家會喜歡。

朱豪大聊SF9成員，透露最近還和澯熙去吃飯，儘管公司不同仍保持很好的關係。（記者王文麟攝）

雖然他自稱是「sexy guy」，不過昨天SF9釋出《Don’t Worry, Be Happy》的預告，成員輝映、柳太陽展現六塊腹肌的超好身材，朱豪一聽提問立刻秒懂，表示自己被他們的身材嚇到，「尤其是太陽，什麼時候練成這樣的？」記者追問「sexy guy」的身材如何？朱豪笑說：「我也可以！但如果現在給你們看了，你們會回不了家！」

首次隻身來台舉行見面會，他覺得優點是能夠展現更多給大家，缺點是確實有點孤單，「但新公司對我很好，讓我不會孤單，補足這樣的缺點，成員也常常傳訊息為我加油打氣，成員也都知道我辦了見面會，聊了很多關於台灣的事。」

朱豪表示雖然與SF9成員各自分開，但心都在一起。（記者王文麟攝）

朱豪近期揮別舊東家FNC，加入Haewadal娛樂成為河智苑等演員的師弟，他不諱言因為最近換到了演員的公司，未來「演員朱豪」的比重會放得比唱歌還要重，「我現在來到新公司，迎接新的新挑戰！」

雖然成員之間都不看彼此的作品，因為太害羞，但如果遇到演戲上的問題，朱豪會與成員們討論，像是先前演BL劇，「我跟成員討論，問說如果我對你們講這些話，你們會不會心動？我們在聊工作時都會非常正經。」他指出，童星出身的澯熙以及同歲的路雲，是最常請教他的對象。

朱豪表示，因為很熟悉彼此的個性，所以不會特別找成員的作品來看，因為很害羞。（記者王文麟攝）

SF9近來風雨不少，雖然度過七年魔咒，但成員路雲退團，而他雖然仍是SF9的一份子，但個人約出走，加上最近沒能回歸，令Fantasy（粉絲名）憂心忡忡。問及會想對一直以來為他抱屈、不離不棄的粉絲說什麼？朱豪似乎能理解提問，回應「我簡單的說，不用擔心我，我絕對不會跌倒，我會幸福的過日子。」

朱豪要粉絲別擔心。（記者王文麟攝）

過去SF9曾因態度問題引發爭議，不過此次朱豪來台受訪，不但都以90度鞠躬，且幾乎有問必答、暢所欲言，對於敏感的問題也能真摯回應，禮數做超足，讓人感受到他誠意滿滿的心意。

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